Bakan Ersoy, Konya'da Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:

"Yüzde 95 oranında bir gerçeklikle bu sergi alanı oluşturuldu"

KONYA - Konya'da Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisini gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, türbede elde edilen kemiklerin analizi sonrası serginin oluşturulduğunu belirterek, "Vücut yapıları analiz edildi. Sonunda da bu sergide sergilenecek halde bire bir yakın kopyaları elde edildi. Yüzde 95 oranında bir gerçeklikle bu sergi alanı oluşturuldu" dedi.

Türkiye'de ilki Konya'da açılan Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi'ni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet gezdi. Gezi sonrası açıklamada bulunan Bakan Ersoy, türbede elde edilen kemiklerin analizi sonrası serginin oluşturulduğunu söyledi. Elde edilen kemiklerin 8 yıllık bir analizin ardından serginin oluşturulduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, "Türbede elde ettiğimiz kemiklerin tasnifi ve detaylı analizleri yapılarak yaklaşık 8 yıllık bir çalışma var. Bu çalışmalar sırasında öncelikli olarak tasnif yapıldı. Daha sonrasında biyolojik testleri ve DNA kodları ele geçirildi. Biyolojik testler sonucunda ve bu DNA kodları ile uzun süren çalışmalar sayesinde, önce geçmişte elden elde ettiğimiz resimleri de kullanarak tahmini boyutları çıkarıldı. Daha sonra ise yüz yapıları, kemik yapıları, vücut yapıları analiz edildi ve sonunda da bu sergide sergilenecek halde bire bir yakın kopyaları elde edildi. Yüzde 95 oranında bir gerçeklikle bu sergi alanı oluşturuldu. Konya Büyükşehir Belediyemizin de bu alanı tahsis etmesiyle 2 yıl boyunca bu sergi alanı burada duracak. Daha sonra Türkiye'de birçok noktada bunlar sergilenmeye devam edecek" dedi.

"Dünyada eşine az rastlanan bir çalışma"

Dünya genelinde örneğinin az olduğu bir çalışmanın yapıldığını aktaran Bakan Ersoy, "Dünyada eşine az rastlanan bir çalışma. Tabii yüzde 95 başarıyla sonuçlanıyor olması Selçuklu Hanedanlarının 12 tanesinin çok yakın kopyaları burada sergileniyor olması çok önemli ve anlamlı. Sadece hanedanlar değil, onlarla birlikte hanedan üyeleri de var burada. Yine aynı zamanda 2 kadının birebir kopyası var. Yine o anı tam anlatmak için hanedanla birlikte 1 vezir ve 2 korumanın da sergilendiği bir müze burası. Yaklaşık 27 tane kişiyle ilgili çalışma yapıldı burada. 27 kişiye ait kemikler bulundu ama sonuç olarak uzun süren çalışmaların karşılığını aldık. Bugün de bu süreci tamamlamış olduk. Başta hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tarz çalışmaların bundan sonra da yaygınlaşarak devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.