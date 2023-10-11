Bakan Ersoy: "Hedef doğrultusunda 75 kütüphanemizi hizmete açmış bulunuyoruz"

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphaneyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmayı amaçlıyoruz"

KASTAMONU - Kastamonu'da yapımı tamamlanan yeni binasına taşınan 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışı için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphaneyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmayı amaçlıyoruz. Bu büyük hedefi 2023 yılı bitmeden gerçekleştirmiş olmayı umut ediyoruz. Bugün hedef doğrultusundaki 75 kütüphanemizi hizmete açmış bulunuyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile yapımı tamamlanan yeni binasına taşınan 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane açılışı için Kastamonu'ya gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti. Valilik önünde karşılanan Bakan Ersoy, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Dallı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katılan Bakan Ersoy, kütüphanelerin önemine dikkat çekerek, "Günümüz bilgi çağında birçok disiplinde ihtiyaç duyulan bilgiyle kullanıcılar arasında köprü görevi üstlenen kütüphaneler geçmişten günümüze en güçlü bilgi hizmet taşıyıcısı konumundadır. Kütüphaneler toplumların hem belleği hem de mirası olan kuruluşlardır. Biz de ülkemizin eşsiz kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarabilmek için kütüphanelere büyük önem veriyoruz. Birçok kez dile getirdim. Burada yine dile getirmek istiyorum. Bakanlığımızın halkımıza hizmetler arasında katılmaktan en mutluluk duyduğum açılışlar kütüphane açılışları. Kütüphaneler sayesinde gençlerimiz, çocuklarımız ve araştırmacılarımız bilgiye rahatlıkla erişebilmektedir. Bu çerçevede attığımız adımlarla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısını bin 281'e çıkardık. Son 5 yılda 237 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılarak kullanıma açıldı. Geldiğimiz noktada şu an 68 halk kütüphanesinin yeniden yapılandırılması devam ediyor ve 21 halk kütüphanesini ise sıfırdan inşa edilmesine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bunlara ek olarak yerel yönetimlerimizde 54 yeni kütüphaneyi hizmete açmak için adımlarımızı hızlandırıyoruz. Şimdi kütüphanelerin başka özellikleri de var. Sadece bilgi edinmek için kullanılmıyor. Artık sosyalleşme açısından da kullanılıyor. Biraz sonra anlatacağım. Birçok farklı kütüphane çeşitlerine de gitti Bakanlığımız. Bunun sonucu olarak da aslında çok yoğun ilgi görüyor. O yüzden biz kütüphane yatırımlarına Bakanlık olarak öncelik verdik. Yine öte yandan yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılara da çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 75 gezici kütüphaneyle hizmet veriyoruz. Kütüphane konusunda birçok başlıkta halkımıza ulaşıyoruz. Engellilere ve özel gereksinimli bireylere ve çalışmaları olan kurumlar başta olmak üzere talep eden kurum ve kuruluşlara da hizmet sunuyoruz. Kütüphane hizmetlerimizi yaşanan teknolojik ve sosyolojik dönüşümlere bağlı olarak da çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda AVM kütüphaneleri, gar kütüphaneleri, havaalanı kütüphaneleri, bebek kütüphaneleri ve tematik kütüphaneler kuruyoruz. Biz de çağın gereklerine ayak uydurarak yurt genelinde 19 bebek kütüphanesi, 17 ihtisas kütüphanesi ve edebiyat müze kütüphanesi, 11 AVM kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi ve 3 havalimanı kütüphanesi kurulmasına öncülük ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphaneyi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmayı amaçlıyoruz. Yoğun çalışmalar neticesinde ortaya koyduğumuz bu büyük hedefi 2023 yılı bitmeden gerçekleştirmiş olmayı umut ediyoruz. Bugün hedef doğrultusundaki 75 kütüphanemizi hizmete açmış bulunuyoruz" dedi.

Kastamonu'da 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "80 binin üzerinde kitabın yer aldığı ve 2 bin 700 metrekare alana sahip kütüphanemizde yüzlerce kullanıcımızın aynı anda faydalanabileceği olanaklar var. Kastamonu 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanemizde kent kitaplığı, bebek, çocuk ve gençlik bölümleri, engelsiz çalışma alanları, eğitim sınıfları, konferans toplantı ve sergi salonları yer alıyor. Bunun yanı sıra atölye ve etkinlik bölümleri, multimedya merkezi, bebek bakım odası, kafeterya gibi alanlarda hizmet verecek. Kütüphanemizde edebi, kültürel, bilimsel, sanatsal etkinlikler, sportif faaliyetler, atölyeler, söyleşiler, aile seminerleri ve farkındalık eğitimleri de verilebilecek. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kastamonu, 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin Kastamonu halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Bu çerçevede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederken, hepinizi sevgiyle selamlarım" diye konuştu.

"Kütüphanemiz için 25 milyon 859 bin lira harcama yapılmıştır"

İl Halk Kütüphanesi için şu ana kadar 25 milyon 859 bin lira harcama yaptıklarını belirten Vali Meftun Dallı ise, "İl Halk Kütüphanemiz, şu anki Yazma Eser Kütüphanemizin bulunduğu binada, Memleket Kütüphanesi olarak 1925 yılında dönemin Valisi Fatih Güvendiren tarafından kurulmuştur. 1938 yılında Halk Evi binasının bir odasına taşınmış, daha sonra İl Özel İdare Müdürlüğü'nün giriş katında hizmet vermiştir. 5 Mayıs 1995 tarihinde İsmail Bey Mahallesi, Dumlupınar Caddesi'nde İl Halk Kültür Mahallesi olarak yapılan binada hizmet vermeye başlamıştır. 2015 yılında yaptırılan deprem performans analizi sonucunda hem mevcut malzeme kalitesi hem de yapı performansı dikkate alındığında can ve mal güvenliğini sağlamamasıyla ilgili binanın yıkılması yönünde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor üzerine 2017 yılında boşaltılmış, 2018 yılında da yıktırılmıştır. Daha sonra az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi belediye başkanlığına ait Osmanlı Sarayı olarak bilinen eski belediye binasında hizmet vermiştir. 2021 yılı sonunda İl Halk Kütüphanesi yeni hizmet binası yapımı için çalışmalara başlanmış, İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak 2022 yılı Ocak ayında yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin yapımı için 19 milyon 725 bin, teftişi için 6 milyon 133 bin olmak üzere toplam 25 milyon 859 bin lira harcama yapılmıştır. Kütüphanemiz bünyesinde toplantı salonumuz, bilgisayar salonumuz, multimedya, sessiz okuma bölümü, grup çalışma salonu, sergi alanı, kafeterya, oyun salonu, bebek bakım odası, ödünç verme bölümü ve müzik odası bulunmaktadır. 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde 82 bin 70 kitabımız vardır. Üye sayısı 15 bin 5, 2023 yılı ilk 6 ay kullanıcı sayısı 8 bin 19 ve ödünç verme kitabı sayısı ise 7 bin 511'dir. İl Halk Kütüphanemiz 2017 yılından bu yana kütüphanecilik hizmetleri için uygun olmayan geçici binalarda hizmet vermiştir. 100'üncü yıl İl Halk Kütüphanesi'nin hizmeti girmesiyle her kesimden vatandaşımızın İl Halk Kütüphanesi'nden daha fazla yararlanması için gerekli çalışmalar da yapılacaktır. Efendim ben kütüphanesinden daha fazla yararlanması için gerekli çalışmalar da yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"Kastamonu'nun kültür merkezine ihtiyacı vardır"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da yaptığı konuşmada, "İlim, ilim demektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Onun için kütüphaneler bizim bilgi kaynaklarımız. Aynı zamanda kütüphanelerdeki eserler her ne kadar kütüphaneler artık sanal ortamdaki bilgilerin artışından dolayı çok fazla ziyarete uğramıyor. Biz öncesinde çocukluğumuzda, gençliğimizde bir şeyler bulmak için kütüphanelerin yolunu tutardık. Ama şimdi her şeyi sanal ortamdan, Google'dan öğreniyoruz. Fakat sağlam bilgi, denetlenebilir bilgi ve kaynak olarak asıl önemli yer o anlamda kütüphaneler. Ben gazete okurken bile o gazete kokusunu hissetmek isteyen birisiyim. Çok ekrandan okumak birazcık beğenerek yaptığım bir şey değil. O koku size kendini hissettiriyor. Onun için kitap kokusu çok önemli. Gençlerimizi bu anlamda mutlaka kütüphanelere davet etmeliyiz ve birlikte ders çalışma alışkanlığını da kazandırmalıyız. Bu anlamda kütüphane çok önemli. Biz de bugün bu vesileyle bir araya geldik ve tabii aynı zamanda kütüphane binamız yapılırken de biz epey bir süre kütüphanemizi misafir ettik. Belediyemizin yerini onlara tahsis ettik. Hizmet devam etsin diye" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'nun denize sahili olduğunu bilen insan sayısının bile çok az olduğuna dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, "Tanıtımda ciddi eksikliğimiz var. Anadolu'nun dört manevi kutbundan bir tanesi Hz. Şeyh Şaban-ı Veli ilimizde. Kanyonlar bölgemiz, Ilgaz Dağı'mız, gastronomide iddiamız, hemen hemen turizmin bütün bileşenlerinde aslında söz sahibi bir iliz. Ben her defasında dile getiriyorum. Rantabl olmayan işlere çok fazla girmeden eğer bu turizm bileşenlerimizi birkaç kalem üzerinde yoğunlaşarak gücümüzü oraya verebilirsek, Kastamonu çok kısa sürede keşfedilmemiş, bakir bir coğrafya, büyük bir yol alacağına inananlardanım. Bu konuda da hep söylediğim bir şey vardı, bunu sürekli dile getiriyorum. Özellikle hem kayak noktasında hem inanç turizmi noktasında zaten bunun müdavimleri yerli turisti, yabancı turisti bu anlamda gelmek isteyenler zaten geliyorlar. Ama özellikle Kastamonu'nun yol alması gereken en önemli şeyin doğa turizmi, kanyonlar bölgesi ve gastronomi üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğine inananlardanım. ve tabii bu tanıtım noktasında da Bakanlığımızla iş birliğimiz çok kıymetli ve çok önemli. Özellikle üniversitemiz her geçen gün sayısını artıran bir öğrenci kitlesine sahip. Tabii bir de Türk Devletler Teşkilatı kurulduktan sonra birazcık daha bu konular gündeme geldi ama daha öncesinde Kastamonu Üniversitesi, Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrenci sayısında Türkiye'de ilklerdendir. 5 bin üzerinde Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrencimiz vardı. Dolayısıyla Kastamonu hem Selçuklu'nun uç beyi, hem Osmanlı'nın sancak beyi. Kurtuluş Savaşımızın, İstiklal Harbimizin, kıvılcımın ateşlendiği il. Onun için biz sizin yardımlarınızı biliyoruz. Bu anlamda Kastamonu'yu çok daha öteye götürmek için birazcık daha destek talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun kültür merkezi ihtiyacı olduğunu söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Şehrin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi elbette biliyoruz sıkıntılarımız var. Özellikle yaşadığımız felaket daha doğrusu felaketler hepsi üst üste geldi. Seli biz yaşadık. İşte deprem 11 bölgemizi etkiledi. ve tabii bir pandemiden geçtik. Dünyada yaşanan sıkıntıların bize sirayet etmemesi mümkün değildi. Ama biz inanıyoruz ki hep birlikte bu işi başaracağız, üstesinden geleceğiz. Kastamonulara güzel şeyler yapmak adına en büyük ihtiyaçlarımız demin de dile getirdim. Ne kadar olur ne olur bilmiyorum ama bir kültür merkezine özellikle 30 binin üzerinde öğrencimiz var, çok ihtiyacımız var. Diğer bir konu da burada gastronomiyle ilgilenen arkadaşlarım sayıca çok fazla. Biz coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'de ilk üçün dördün içerisindeyiz. Çok ciddi ürünümüz var. 800 üzerinde çeşidimiz var. Bunu da mutlaka Türkiye gündemine taşımak istiyoruz. Hem tanıtım noktasında hem de bu gastronomiyi birazcık daha tanıtma noktasında düzgün bir alana, mekana ihtiyacımız var. Bu konudaki destekleriniz bizi çok mutlu eder, memnun eder" dedi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberindeki heyet ile kütüphanede incelemelerde bulunarak, Kastamonu 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.