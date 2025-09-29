Haberler

Bakan Ersoy duyurdu: 2025 yılında sinemaya 359 milyon rekor destek

Bakan Ersoy duyurdu: 2025 yılında sinemaya 359 milyon rekor destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira destek sağladı. Bakanlığın bu desteğiyle bu yıl sinema projelerine aktarılan toplam destek miktarı 359 milyon lirayı aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 9'ar adedini "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" ve "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", 4'ünü "Ortak Yapım" ve iki tanesini ise "Çekim Sonrası" türlerindeki projeler oluşturdu.

USTA YÖNETMENLERE DESTEK

Bakanlığın desteklediği projeler arasında Altın Ayı ödüllü ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Ayda" ile bir önceki filmi "Son Hasat" ile Toronto Film Festivalinde dünya prömiyerini gerçekleştiren yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun "Sessiz Dağ" adlı projesi de yer aldı.

Sektöre genç ve yetenekli yönetmenlerin kazandırılması amacıyla verilen ilk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım türünde ise 9 projeye destek sağlandı.

ANIMASYONLARA BÜYÜK DESTEK

Görsel-işitsel endüstri içerisinde önemli bir sektör haline gelen animasyon sektörü teknolojik gelişmeler ve Bakanlık destekleri ile son dönemde büyük gelişim gösterdi.

Sinema Destekleme Kurulu'nca son dönemin en beğenilen animasyonları arasında yer alan Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi "Gordion" ile Kral Şakir serisinin son filmi "Dünyalar Karıştı" filmleri desteklenen projeler arasında yer alıyor. Kurulda ayrıca ilk filmini gerçekleştirecek yönetmenlerce tasarlanan "Babamın Gölgesi 1915 Küçük Kahramanlar Geçidi" ile "Umay Ana: Taşların Gizemi" adlı animasyon filmlere de destek sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk sinemasına sağlanan destek tutarı 2024 yılında 284 milyon 141 bin Türk Lirası iken 2025 yılında destekler yaklaşık yüzde 27'lik artışla 359 milyon 424 bin Türk Lirasına ulaştı.

Bakanlığın açıkladığı yeni desteklerehttps://sinema.ktb.gov.tr/TR-406347/2025-5-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html adresinden ulaşılabiliyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Kültür Sanat
