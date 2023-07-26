Bakan Ersoy'dan Yılmaz Gruda için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden usta oyuncu Yılmaz Gruda için taziye mesajı yayınladı. Ersoy, Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, başsağlığı diledi.

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden usta oyuncu Yılmaz Gruda için Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Bakan Ersoy, paylaşımında, "Sinema, tiyatro ve ekranlarımızın sevilen oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Gruda'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ANKARA,