Bakan Ersoy, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi"nin ibadete açılışının 5'inci yılını kutladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi"nin yeniden ibadete açılışının beşinci yılını kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi"nin yeniden ibadete açılışının beşinci yılını kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi"nin Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ve kutlu fethin sembolü olduğunu belirtti.

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan kararla 2020'de yeniden ibadete açıldığını anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Milletimizin yüreğinde yıllarca dua ile yaşatılan bu mukaddes mekan, artık duaların yükseldiği asli kimliğiyle beşinci yılına ulaştı. Bu kutlu özlemi sona erdiren ve Ayasofya'yı yeniden milletimizin hizmetine sunan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayasofya'nın tarihi ve manevi mirasını yaşatmak, gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Kültür Sanat
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