Bakan Ersoy: Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 7 milyon Türk diasporası var

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyona yaklaşan nüfusuyla muazzam bir Türk diasporası var" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) 15'inci Kuruluş Yıl Dönümü Gala Programı, Ankara'da bir otelde düzenlendi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Milletvekilleri, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, TİKA Başkanı Abdullah Eren (YTB Eski Başkanı) ve davetliler katıldı. Gala programı, kardeş coğrafyadan türküler dinletisiyle başladı. Ardından 15'inci yıla özel film gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Ersoy, insanın en önemli eserinin yetiştirdiği insanlar olduğunu ve bunun bir zanaat olduğunu belirterek bunun en önde gelen kurumsal zanaatkarlarından bir tanesinin de YTB olduğunu vurguladı.

'TÜRK DİASPORASI OLARAK SAHİP OLDUKLARI GÜCÜN FARKINA VARMALI'

Bakan Ersoy, diaspora kavramının kapsamını ve barındırdığı gücü herkesin bildiğini söyleyerek, "Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın bu gücü kendileri ve ana vatanları için etkin şekilde kullanıp yönetebilmesini çok önemsiyoruz. Yaşadıkları toplumlarda kendine özgün ve asli kimlikleriyle eşit bireyler olarak yer edinmelerini; siyasetten sanata, sanayiden eğitime hayatın her alanına katılım göstermelerini ve katkı sunmalarını; gerek bürokratik gerekse toplumsal karar mekanizmalarında etkin bir güce dönüşmelerini sağlamak için çalışıyoruz. YTB kurumsal olarak bu mücadeleyi bizzat vermekte, sizler sahada aktif görevler almaktasınız. Ancak esas görev vatandaşlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasını, kendi mücadelelerini verecek bilgi, donanım ve kabiliyetlere sahip olmalarını, bireysel ve bütünüyle Türk diasporası olarak sahip oldukları gücün farkına varmalarını ve bunu kullanmalarını sağlayacak yolu inşa etmektedir. Bu inşa, milli ve manevi aidiyetin korunması temeli üzerine yapılmakta; ihtiyaçlar doğrultusunda farklı yönlere ayrılıp, ortak bir amaç çerçevesinde çeşitlenmektedir" ifadelerini kullandı.

'YTB, SINIRIN ÇOK ÖTESİNE GEÇMİŞ DURUMDA'

Bakan Ersoy ayrıca, "Hedeflerimiz büyük, mesaimiz yoğun, mücadele sahamız çok geniş. Bakınız, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyona yaklaşan nüfusuyla muazzam bir Türk diasporası var. Çok genel hatlarıyla bahsettiğim çalışmalar, bu muazzam Türk varlığının olması gereken etki ve etkinliğe kavuşması amacıyla aralıksız sürdürülüyor. Ancak YTB'nin faaliyet alanı bununla sınırlı değil. Aslında kurumumuz, adındaki Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar ifadesiyle belirlenen sınırın çok ötesine geçmiş durumdadır. YTB, çok geniş bir görev alanı çerçevesinde, yurt dışında mukim Türk toplumumuz başta olmak üzere kardeş topluluklarımız ile uluslararası öğrencilere yönelik çok kıymetli çalışmalar yürütmektedir" açıklamasında bulundu.

'150 BİN ONAYLI TÜRKİYE MEZUNU BULUNMAKTADIR'

Balkanlar'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Doğu Avrupa'ya, Merkezi ve Doğu Asya'dan Ortadoğu'ya uzanan Türk gönül coğrafyasının sınırlarının Türkiye Mezunları aracılığıyla dünyanın çok farklı ve uzak bölgelerine doğru genişlemiş durumda olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Lütfen şu rakama dikkat ediniz. Başkanlığımız envanterinde yaklaşık 150 bin onaylı Türkiye mezunu bulunmaktadır. Bu 150 bin kişi sanattan bilime, siyasetten medyaya geniş bir yelpazede 'Türkiye Mezunları' ailesinin fertleri olarak ortak bir duygunun şemsiyesi altında buluşmaktadırlar. Onların bulunduğu her yerde YTB ve Türkiye var demektir ki söz konusu olan tam 184 ülkedir. Bu bağın kopmasına da müsaade etmiyoruz. 2024 sonu itibarıyla 31 ülkede 35 Türkiye Mezunları Derneği kurulmuştur. Bu sayı artmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy konuşmasının sonunda Türkiye'nin yurtdışındaki gençlerin tercihi konumuna gelmiş bir ülke olduğunu söyleyerek, ülkemizde eğitimini sürdüren yabancı öğrencilerin yüzde 4'ünün Türkiye Burslarından faydalanmakta olduğunu belirtti. Ayrıca öğrencilerin yüzde 96'sının da kendi imkanlarıyla öğrenim görmek için Türkiye'yi seçtiğini kaydetti.

'15 YILDA 10 BİNCELERCE GENCE EĞİTİM VERİLDİ'

YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus ise "2014 yılında başlatılan ve bugünde 85 farklı ülkeden kamu görevlisi ve akademisyenlerin katılım sağladığı KATİP programımız; 15 yılda 10 binlerce gencimizin istifade ettiği Türkçe eğitim desteklerimiz; Balkan Gençlik Okulları gibi bölgelere özel tasarladığımız gelişim programlarımız da dahil olmak üzere 15 yılda toplam 10 binlerce gencimize gerçekleştirdiğimiz hukuk, medya, kültür vb. alanlardaki eğitim programlarımız; gençlerimizin katıldığı hafta sonu okullarımız; bugüne değin binlerce gencimizin katıldığı ve ülkelerin yerel gerçeklikleriyle gözeterek tasarlanmış yerinde burslandırma desteklerimiz; yine binlerce gencimizin katıldığı ve ortak tarihi-kültürel değerlerimizin daha iyi anlaşılabilmesi için hazırlanan hareketlilik projelerimiz; kardeş topluluklarımızla sahip olduğumuz ortak tarih anlayışının yarınlara taşınabilmesi ve yayılabilmesi için literatüre kazandırdığımız onlarca yayınımız ve daha niceleriyle 15 yılda ikili ve bölgesel ilişkilerimize farklı boyutlar kazandırdık" diye konuştu.

'TÜRKİYE BURSLARINA BAŞVURU SAYISI 125 BİNE ULAŞTI'

Turus ayrıca, "Türkiye Bursları, 'dünyanın en kapsamlı burs programı' olarak gösterilirken, yükseköğretim alanında ülkemizin yüz akı markalarından biri haline gelmiştir. 2012 yılında 8 bin olan başvuru sayısı, 2025 yılında hamdolsun 125 bine ulaşmıştır. Bugüne değin alınan toplamda 1,5 milyonu aşkın başvuru sayısı Türkiye Burslarına olan teveccühü de ortaya koymaktadır. 30 farklı ülkede 34 mezun derneğimiz ve toplamda 180 ülkeden 150 bin mezunumuz da mezuniyetleri sonrasında hem ülkemize hem de kendi ülkelerine sağladıkları katkılarla, insana olan yatırımın uzun vadede oluşturacağı en somut göstergelerden biri olarak bizleri gururlandırmaktadır" dedi.