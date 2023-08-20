Bakan Ersoy, aşıkları dinledi Aşıklar için "Yaşayan İnsan Hazinesi" isteği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde belirlenen 11 rotadan biri olan Palandöken Kültür Yolu Festivali devam ediyor.

Bakan Ersoy, aşıkları dinledi

Aşıklar için "Yaşayan İnsan Hazinesi" isteği

ERZURUM - Türkiye Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde belirlenen 11 rotadan biri olan Palandöken Kültür Yolu Festivali devam ediyor.

Festivalin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum Müzesi'nin açılışından sonra aşıkları dinledi. Tebrizkapı Çarşısı'nda yaşayan iki değerli isim olan Aşık Ruhani ve Aşık Hüseyin Summanioğlu ile bir araya gelen Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet burada aşıkların sazını ve sesini dinledi. Anadolu Aşıklık Geleneğinin iki önemli ismi olan Aşık Ruhani ve Aşık Hüseyin Summanioğlu'nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" olması için Bakan Ersoy'dan destek istendi.