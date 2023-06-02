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Bahşılı'da Resim ve El Sanatları Sergisi Açıldı

Bahşılı'da Resim ve El Sanatları Sergisi Açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında resim ve el sanatları sergisi açıldı. Sergiye Kaymakam, Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar katıldı. Sergide kursiyerler tarafından hazırlanan çok güzel ürünler yer aldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Barbaros İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılışa, Kaymakam Osman Beyazyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışını yapan Kaymakam Beyazyıldız, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü idareci ve kursiyerlerine teşekkür ederek, sergide çok güzel ürünlerin bulunduğunu söyledi.

Etkinlikte, Beyazyıldız'a Bahşılı ilçesinin resmi hediye edildi, basketbol, okçuluk ve halk oyunu gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Kültür Sanat

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