Bahşılı'da Resim ve El Sanatları Sergisi Açıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında resim ve el sanatları sergisi açıldı. Sergiye Kaymakam, Belediye Başkan Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vatandaşlar katıldı. Sergide kursiyerler tarafından hazırlanan çok güzel ürünler yer aldı.