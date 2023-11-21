Bahçelievler'de 'Millet Kütüphanesi' Temeli Atıldı

Bahçelievler'de planlanan 'Millet Kütüphanesi'nin temeli atıldı. Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bu kütüphanenin Bahçelievler'e kazandırdıkları 12'nci kütüphane olduğunu söyledi.

Kültürel faaliyetleri herkes için ulaşılabilir yapmayı, gençler ve çocukları kültürel hizmetlerin merkezine koymayı amaçladıklarını açıklayan Bahçelievler Belediyesi, ilçedeki 12'nci kütüphane olan 'Millet Kütüphanesi'nin temelini attı. 20 Kasım'da, Çavuşpaşa Caddesinde atılan temel törenine; Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır katıldı. 6 kat ve 1 teras kat şeklinde inşa edilmesi planlanan kütüphanenin 4 ayda tamamlanacağı sözü verildi.

'GENÇLER KÜTÜPHANELERE SIRAYA GİRİYOR'

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, '1985'te İstanbul Üniversitesi'ne geldiğimde, gidecek kütüphane bulamıyordum. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne gidiyordum. 2-3 saattir çalışmaya çalışıyordum. Hemen kütüphaneyi kapatırlardı. İstanbul'da müdür olunca ilk yaptığım iş, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni 7 gün 24 saat hizmete açmak oldu. Gençlerimizin gidebileceği en güzel yer, kütüphanelerdir. Gençlerimiz kütüphanelerde sıraya giriyor. Onun için devlet adamlarına diyorum ki gençlere iyilik yapmak istiyorsanız önce kütüphane yapın' açıklaması yaptı.

KÜTÜPHANELERİMİZ YILDA 160 BİN KEZ KULLANILIYOR?

Başkan Dr. Bahadır ise şunları söyledi:

'Bugün Bahçelievler'de 12'nci kütüphanemizin temelini atacağız. Millet kütüphanesine uygun konseptle yapılacak. Kütüphanemizin 3'üncü ve 4'üncü katı gençlik geliştirme merkezi olacak. En üste yine onlar için teras yapacağız. Burada yapılan şey aslında sadece binanın yapımı değildir. Burada, geleceğimiz ve aynı zamanda bugünümüz olan gençlerimizin daha çabuk kitaba, kültüre ulaşabilmesidir. Bizden önce eksik olmasınlar Bahçelievler'de birçok kütüphane vardı. Bizimle de sayısı arttı. Çoğunun da kapasitesini arttırdık. Öğrencilerimiz önceden, sadece dersten ve imtihandan önce kütüphaneye giderdi. Araştırma yaparlardı. Şimdi ise özellikle gece-gündüz kütüphaneleri geziyorum. Gençlerimiz 12 saatini Millet Kütüphanelerimizde geçiriyor. Biz de belediyeler olarak çorbasını, poğaçasını veriyoruz. Amacımız gençlere hizmet etmektir. Hem eğitim hem de kültür seviyesini artırmak istiyoruz. 4 buçuk yıldır gayret ediyoruz. Kütüphanelerimize kayıtlı 26 bin öğrencimiz var. Kütüphanelerimize geliyor. Yıl içerisinde giriş çıkışlarıyla yaklaşık 160 bin kez kütüphanelerimiz kullanılıyor.'