Bahçelievler Belediyesi tarafından Kültür-Sanat etkinlikleri çerçevesinde 1990'lar 2000'ler festivali düzenlendi. Festivale aileleriyle katılan çok sayıda vatandaş güzel vakit geçirdi. Festivalde sahne alan sanatçılar 90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde DJ'ler performanslarını sergilerken çeşitli yarışmalarda düzenlendi. Alana kurulan nostalji çadırları ve eski model otomobillerin yanı sıra belediyeye ait yerli otomobil TOGG'da ilgi odağı oldu.

Bahçelievler Belediyesi, 1990'lar 2000'ler festivali düzenledi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından Kültür-Sanat etkinlikleri çerçevesinde 1990'lar 2000'ler festivali düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda Temmuz ayı Kültür-Sanat etkinlikleri çerçevesinde 90'lar 2000'ler festivali düzenlendi. Festivale aileleriyle katılan çok sayıda vatandaş güzel vakit geçirdi. Festivalde sahne alan sanatçılar 90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde DJ'ler performanslarını sergilerken çeşitli yarışmalarda düzenlendi. Öte yandan 90'ların ve 2000'li yılların oyunlarını özleyen yetişkinler çocukluklarındaki oyunları oynama imkanı buldu. Festivalde oyun alanı, karnaval çadırı, subsoccer, mini bowling, basket makinesi, langırt, stari makinesi, angry bird oyunu, air hockey, karaoke çadırı vatandaşlar içil kuruldu. Alana kurulan nostalji çadırları ve eski model otomobillerin yanı sıra belediyeye ait yerli otomobil TOGG'da ilgi odağı oldu. 29 ve 30 Temmuz'da yapılan festivalde Retrobüs grubu ve Murat Kekilli sahne aldı.

Festivale ailesiyle gelen Ebru Tırpan, "Eşim ve çocuğumla geldik. Çok güzel festival alanı. Bahçelievler'e yeni taşındık. Bahçelievlerli olmak hem gururlu hem de eğlenceli. Çok güzel ve eğlenceli vakit geçirdik. Hem 80'lere hem de 90'lara güzel bir yolculuk yaptık. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok memnun kaldık. Bahçelievler Belediyesi'ne ikramlar için teşekkür ederiz" dedi.

"Bahçelievler'de böyle festivaller çok güzel oluyor"

Bahçelievler'de festivallerin güzel olduğunu dile getiren Rüzgar Ömer Ulusoy, "Buraya arkadaşımla geldi. Güzel vakit geçiriyoruz. Bahçelievler'de böyle festivaller çok güzel oluyor. Ben ailemler ve arkadaşlarımla her zaman geliyorum. Burada oyuncaklara bindik, ikramlar aldık, otunlar oynadık" şeklinde konuştu.

"Her gün olsa her gün gelirim"

Festivalde eğlendiğini belirten Duha Taşdemir, "Annemle ve kardeşimle geldim. Burada yemek yiyip oyun alanlarında oynadık. Çok güzel ve eğlenceliydi. Her gün olsa her gün gelirim. Pamuk şeker dışında diğer ikramlardan aldım" ifadelerini kullandı.

"Güzel vakit geçiriyorum"

Festivale annesi ve kardeşiyle gelen Hamza Dündar, "Buraya annem ve kardeşimle geldim. Kardeşimle oyun oynayıp şarkı söylemeye gittik. Buradaki salıncak küçükler için ama bende bineceğim. Sıra bekliyorum. Güzel vakit geçiriyorum" dedi.