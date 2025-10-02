Bağcılar Kitap Fuarı'nda Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenleniyor

BAĞCILAR Kitap Fuarı'nda düzenlenen bir dizi etkinlikle Filistin halkına destek veriliyor. Fuar ziyaretçileri, Sumud Filosu'na destek için mavi kurdele takıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Filistin özgür olana dek mücadelemiz devam edecek" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Bağcılar Kitap Fuarı, 7'inci gününe girdi. Bu kapsamda fuarın ilk gününde başlatılan kitap kampanyası yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Bağcılar Belediyesi'nin standında sergilenen Filistin hakkındaki kitaplardan elde edilen gelirler, Filistin'e gönderilecek.

ZİYARETÇİLER, MAVİ KURDELE TAKIYORLAR

Bunun yanında Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla fuar alanında 'Mavi Kurdele' dağıtılıyor. BKF'yi gezmeye gelen vatandaşlar, kurdelelerden alıp bileklerine takıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da bileğine mavi kurdele taktı.

SÖYLEŞİLERDE GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI İŞLENİYOR

Ayrıca, fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerde de İsrail'in saldırılarına ve Filistin halkının durumuna yer veriliyor. Yazarlar, Gazze'de yaşanan insanlık dramını detaylıca anlatıyor.

FİLİSTİN DUVARI

Gazze'de yaşananları unutturmamak için yapılan Filistin Duvarı da fuarda yer alıyor. İki grafiti sanatçısının boyadığı duvarda Özgür Filistin yazıyor. Duvarda, barış güvercinin yanında Filistinli çocuk, Türkiye ve Filistin bayrağının resminin yer alıyor.

FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA DEK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Filistin konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Her zaman her platformda Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. 10 gün süren BKF'de yaptığımız programlarla sesleri olmaya çalışıyoruz. Maddi ve manevi olarak onların destekçisiyiz. Filistin özgür olana dek mücadelemiz devam edecek" dedi.