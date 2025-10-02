Haberler

Bağcılar Kitap Fuarı'nda Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenleniyor

Bağcılar Kitap Fuarı'nda Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Kitap Fuarı'nda Filistin halkına destek vermek amacıyla düzenlenen etkinliklerde mavi kurdele takılıyor ve kitap gelirleri Filistin'e gönderiliyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Filistin özgürlüğü için mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

BAĞCILAR Kitap Fuarı'nda düzenlenen bir dizi etkinlikle Filistin halkına destek veriliyor. Fuar ziyaretçileri, Sumud Filosu'na destek için mavi kurdele takıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Filistin özgür olana dek mücadelemiz devam edecek" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Bağcılar Kitap Fuarı, 7'inci gününe girdi. Bu kapsamda fuarın ilk gününde başlatılan kitap kampanyası yoğun bir ilgiyle devam ediyor. Bağcılar Belediyesi'nin standında sergilenen Filistin hakkındaki kitaplardan elde edilen gelirler, Filistin'e gönderilecek.

ZİYARETÇİLER, MAVİ KURDELE TAKIYORLAR

Bunun yanında Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla fuar alanında 'Mavi Kurdele' dağıtılıyor. BKF'yi gezmeye gelen vatandaşlar, kurdelelerden alıp bileklerine takıyor. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da bileğine mavi kurdele taktı.

SÖYLEŞİLERDE GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI İŞLENİYOR

Ayrıca, fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerde de İsrail'in saldırılarına ve Filistin halkının durumuna yer veriliyor. Yazarlar, Gazze'de yaşanan insanlık dramını detaylıca anlatıyor.

FİLİSTİN DUVARI

Gazze'de yaşananları unutturmamak için yapılan Filistin Duvarı da fuarda yer alıyor. İki grafiti sanatçısının boyadığı duvarda Özgür Filistin yazıyor. Duvarda, barış güvercinin yanında Filistinli çocuk, Türkiye ve Filistin bayrağının resminin yer alıyor.

FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA DEK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Filistin konusundaki farkındalıklarını artırmayı ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Her zaman her platformda Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. 10 gün süren BKF'de yaptığımız programlarla sesleri olmaya çalışıyoruz. Maddi ve manevi olarak onların destekçisiyiz. Filistin özgür olana dek mücadelemiz devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında emsal karar

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında emsal karar
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.