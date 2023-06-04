Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağcılar Kitap Fuarı, 58 yayınevinin katılımıyla 9 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Fuarda ünlü yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek ve çocuklar için atölye çalışmaları yapılacak.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağcılar Kitap Fuarı kapılarını açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Meydanı'nda kitapseverlerle buluşan fuar, 58 yayınevinin katılımıyla 9 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Bağcılar Anadolu Lisesi bando takımı yürüyüşüyle başlayan fuarın açılış etkinliğine Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

"Okuma oranının artmasını hedefliyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, vatandaşların kitapla buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Okuma oranının artmasını hedefliyoruz, bu fuarlar ile daha da artmasını hedefliyoruz. Özellikle yayınevlerine teşekkür ediyorum oldukça yoğun bir ilgi gösterdiler." dedi.

Fuarda 58 yayınevinin bulunduğuna işaret eden Özdemir, "Geçtiğimiz yıl ilk kitap fuarımızı göreve geldikten aylar sonra, kısa sürede gerçekleştirmiştik." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinde de belediye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bilgisini veren Özdemir, "Hayatın en önemli beslenme alanlarından biri kitaptır. Bunu da ihmal etmemek adına fuarımıza bu alanı yerleştirdik ve onlara katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Fuara ünlü isimler konuk oluyor

Dünya klasiklerinden kişisel gelişime kadar binlerce kitabın sergilendiği fuarın etkinlikleri kapsamında Yusuf Kaplan, Nedim Şener, Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Pelin Çift, Hulki Cevizoğlu ve Bekir Develi gibi ünlü isimlerin de arasında bulunduğu yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuar alanına gelenler arasında yapılacak çekilişle bilgisayar, bisiklet, tablet ve elektrikli scooter gibi hediyeler verilecek.

Ayrıca meydandaki fuar alanında çocuklar için kurulan platformda 9 gün süresince atölye çalışmaları yapılacak.

Bağcılar Kitap Fuarı, 11 Haziran'a kadar 10.00-22.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edilebilecek.