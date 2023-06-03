Bağcılar Kitap Fuarı kapılarını açtı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağcılar Kitap Fuarı, 58 yayınevinin katılımıyla bugün başladı. Fuarda tanınmış yazarlar söyleşi yapacak, çocuklar için atölyeler kuruldu ve genç yazarlar ödüllendirildi. Ayrıca çekilişle laptop, bisiklet, İpad ve elektrikli scooter gibi hediyeler verilecek. Fuar, 03-11 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağcılar Kitap Fuarı, bugün kapılarını kitapseverlere açtı. 9 gün sürecek fuarda 58 yayınevi kitaplarını sergilerken tanınmış yazarlar söyleşi yapacak.

Bağcılar Meydanı, bu yıl 2'incisi düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Fuarın açılışı öncesinde Bağcılar Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde Çarşı Caddesi'nde bir yürüyüş düzenlendi. Türk bayraklı yürüyüş Bağcılar Meydanı'nda sona erdi. Kitap fuarının açılışı, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından yapıldı.

OKUMA ORANININ ARTMASINI HEDEFLİYORUZ

7'den 70'e hitap eden kitaplarla vatandaşları buluşturduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Okuma oranının artmasını hedefliyoruz, bu fuarlar ile daha da artmasını hedefliyoruz. Özellikle yayınevlerine teşekkür ediyorum, oldukça yoğun bir ilgi gösterdiler. 58 yayınevi burada şu anda. Geçtiğimiz yıl ilk kitap fuarımızı göreve geldikten aylar sonra kısa sürede gerçekleştirmiştik. Deprem bölgesinde özellikle belediyemiz asla ihmal etmedi, sürekli hatırladı o bölgeleri. Hala orada ekiplerimizin çalışması devam ederken bunun yanında hayatın en önemli beslenme alanlarından biri olan kitaptır bunu ihmal etmemek adına fuarımıza bu alanı yerleştirdik ve onlara katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

TANINMIŞ İSİMLER KONUK OLUYOR

Fuar alanında dünya klasiklerinden kişisel gelişime kadar farklı içerikte binlerce kitap sergileniyor. Etkinlikte aralarında Yusuf Kaplan, Nedim Şener, Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Pelin Çift, Hulki Cevizoğlu ve Bekir Develi gibi ünlü isimler de okurlarıyla bir araya gelecek.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER KURULDU

Meydandaki fuar alanına çocuklar için platform kuruldu. Dokuz gün süresince burada atölye çalışmaları yapacak. Açılışa katılan miniklere ikramlarda da bulunuldu.

GENÇ YAZARLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bağcılar Belediyesi'nin bünyesinde sunulan 'Genç Kalemler Öykü Yazarlığı' atölyesini tamamlayarak yazarlığa adım atan öğrencilere de hediyeleri takdim edildi. Öğrencileri tebrik eden Özdemir, her birinin ileride tanınmış büyük yazar olacağına inandığını söyledi.

ÇEKİLİŞLE HEDİYE VERİLECEK

Öte yandan fuar alanına gelenler arasında yapılacak çekilişle laptop, bisiklet, İpad ve elektrikli scooter gibi hediyeler verilecek. Bağcılar Kitap Fuarı, 03-11 Haziran tarihlerinde 10.00 - 22.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edilebilecek.