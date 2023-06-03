Bağcılar Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağcılar Kitap Fuarı, 58 yayınevinin katılımıyla bugün kapılarını açtı. Fuarda tanınmış yazarlar söyleşi yapacak, çocuklar için atölyeler kuruldu ve genç yazarlar ödüllendirildi.

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağcılar Kitap Fuarı, bugün kapılarını kitapseverlere açtı. 9 gün sürecek fuarda 58 yayınevi kitaplarını sergilerken tanınmış yazarlar söyleşi yapacak.

Bağcılar Meydanı, bu yıl 2'incisi düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Fuarın açılışı öncesinde Bağcılar Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde Çarşı Caddesi'nde bir yürüyüş düzenlendi. Türk bayraklı yürüyüş Bağcılar Meydanı'nda sona erdi. Kitap fuarının açılışı, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından yapıldı.

OKUMA ORANININ ARTMASINI HEDEFLİYORUZ

TANINMIŞ İSİMLER KONUK OLUYOR

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER KURULDU

GENÇ YAZARLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

ÇEKİLİŞLE HEDİYE VERİLECEK