Bağcılar Kitap Fuarı 500 Bini Aşkın Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı, 500 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. Fuar boyunca birçok etkinlik gerçekleştirildi ve elektronik çekilişle hediye kazananlar belirlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kültür ve sanatın yaygınlaşarak büyüdüğü bir Bağcılar hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti.

Bağcılar Belediyesinin bu yıl 2'ncisini düzenlediği Kitap Fuarı'nı 500 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Haziran'da kitapseverlere kapılarını açan fuar sona erdi.

Fuar boyunca söyleşilerden imza günlerine birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Programın sonunda yapılan elektronik çekilişle fuar süresince kayıt yaptıran ziyaretçilerden hediye kazananlar belli oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Geçen yıl 350 bin olan ziyaretçi sayımız bu sene 500 bini aştı. En önemlisi kültürün ve sanatın yaygınlaşarak büyüyerek devam ettiği bir Bağcılar hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü görmek oldu." ifadesini kullandı.

Özdemir, fuarın ilkini geçen sene göreve gelir gelmez düzenlediklerini belirterek, "15 aylık görev süremiz içerisinde en çok keyif aldığımız, bizlerin 'tekrar yapmalıyız' dediği programlar içerisindeydi. Bu sene fuarı hem mekansal anlamda büyüterek hem de kültür sanat içeriğiyle zenginleştirmek istedik. Alanımızı güzel, keyifli bir meydana dönüştürdük." değerlendirmesinde bulundu.