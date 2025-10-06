Bağcılar Kitap Fuarı 500 Bin Ziyaretçiyle Rekor Kırdı

BU sene 4'üncüsü gerçekleştirilen Bağcılar Kitap Fuarı'nda, ziyaretçi sayısının 500 bini aştığı aktarıldı. Zaman zaman görülen soğuk ve yağışlı havaya rağmen unutulmaz bir kitap fuarı yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Fuarın ötesinde festival tadında bir kitap fuarı yaşadık. Fuar alanımız doldu taştı. Kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı" dedi.

Bağcılar Kitap Fuarı'nın 4'üncüsü 26 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. 10 gün süren BKF'ye yoğun ilgi oldu. Fuar, günde yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladı. Fuar'da kitapseverler, tanınmış yayınevlerinin stantlarındaki kitapları inceledi, satın aldı ve söyleşilere katıldı.

ÖZEL MEKANLAR OLUŞTURULDU

Kitap alışveriş yapmak ve sevdiği yazarlarla sohbet etmek için gelen vatandaşlar için bu sene özel mekanlar oluşturuldu. Ziyaretçiler kitap aldıktan sonra ya da almadan önce bu bölümlere uğrayıp zaman geçirdi.

8 BİN 390 KİŞİYE SÜRPRİZ HEDİYELER VERİLDİ

Bağ-Kartlılar için ayrılan köşede çark çeviren Bağ-Kartlılar, kahveden alışveriş çekine ve futbol topuna kadar sürpriz hediyeler kazandı. 10 günde 8 bin 390 kişiye hediyeler verildi.

ÇOCUKLAR, DOĞA İLE TANIŞTI

Başka bir köşeye ise Çevre Çadırı kuruldu. Çadırda çocuklar doğa ile tanıştı ve bağ kurdu. Toprakla haşır neşir olan çocuklar tohum ekmeyi de öğrendi. Bunun yanında bir de uygulamalı geri dönüşüm çalışmasında kullanılmış plastik malzemelerden yeni ürünler yaptılar.

Bilgi Evleri bölümünde ise çocuklar, öğretmenler eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi. Yüzlerini boyayarak çok sevdikleri patili dostlara, izledikleri süper kahramanlara ve masal karakterlerine dönüşen çocuklar, atölye çalışmasına da katıldı. Öğrenciler, öğretmenlerin yönlendirmeleriyle hayal güçlerinin sınırlarını keşfe çıktı.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER ANILDI

Edebiyat dünyasında iz bırakan yazarların hayatlarını anlatan küplerle ve fotoğraflardan oluşan bir bölüm yapıldı. Ayrıca 89 yaşında hayatını kaybeden Türk dünyasının gür sesi şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in adı 4'üncü Bağcılar Kitap Fuarı'nda (BKF) yaşatıldı. Fuarı ziyaret eden kitapseverler, oluşturulan platformda Bakiler'in 'Şaşırdım Kaldım İşte' isimli şiirini okudu ve onu andı.

HEYBEDEN ÜCRETSİZ KİTAP DAĞITILDI

Öte yandan Heybeden Kitap isimli proje kapsamında ise bilgi yarışmaları düzenlendi. Heybelerinde kitapla dolaşan iki genç kız, tek sorudan oluşan yarışmada bilenlere anında kitap hediye ettiler.

Aynı zamanda fuar alanında İki grafiti sanatçısının boyadığı ve üzerinde Özgür Filistin yazısı, barış güvercini, Filistinli çocuk, Türkiye ve Filistin bayrağının resminin yer aldığı duvar yer aldı.

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi üyeleri ile Ev Hanımları Derneği de alanda kurulan çadırda ziyaretçilere uygun fiyatlarla el yapımı yöresel lezzetler ikram etti.

'FUARDA HERKES KENDİNDEN BİR ŞEYLER BULDU'

Renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız "10 günlük fuar sürecinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmesine ve olumsuz hava koşullarına rağmen fuar alanımız doldu taştı. İstanbul'un dört bir yanından her yaştan ve kesimden vatandaş fuarımıza akın etti. 500 bini aşkın kişi fuar alanımızı ziyaret etti. Gelenlerin tamamına yakını bir kitap satın aldı. Kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı. Unutulmaz bir BKF süreci yaşadık. Fuarın ötesinde festival tadında bir kitap fuarı yaşadık. Buraya gelen herkes kendinden bir şeyler buldu. Bize gelen övgülerden ne kadar doğru ve kıymetli bir iş yaptığımızı da gördük. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnanıyorum ki kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı. Ayrıca insanlığın kanayan yarası olan Gazze'yi de unutmadık. Fuar alanında oluşturduğumuz Filistin Köşesi'nde yaptığımız etkinliklerle Filistinli kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurduk. Seneye de yeni ve özgün içeriklerle 5. Bağcılar Kitap Fuarı'nı gerçekleştireceğimize inanıyorum. İnşallah fuarımızı daha ileri noktalara taşıyacağız" dedi.