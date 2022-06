Bağcılar'da Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın temeli atıldı

Bağcılar'da şehir kütüphanesi ve tiyatro binasının temeli atıldı. İçinde engelli, çocuk ve gençler için ayrı bölümlerin bulunduğu kütüphane ve 422 kişi kapasiteli tiyatro projesinin yıl sonunda bitmesi ve hizmete açılması bekleniyor. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Yeni kütüphaneler ve tiyatro merkezleriyle kültürümüzü, gençlerimizin gelecekle ilgili gelişimlerini de geliştirmek en önemli hedefimizdir" dedi.

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda Sancaktepe Mahallesi'nde yapılması planlanan Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın temel atma töreni düzenlendi. Törene, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti genel Merkezi Dış İlişkiler Başkan yardımcısı Emre Ete, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar önceki dönem belediye başkanı Lokman Çağırıcı, tiyatrocu Ulvi Alacakaptan ve birçok vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte butona basarak Şehir Kütüphanesi ve Tiyatro Binası'nın temeline ilk harcı attı.

"GENÇLERİMİZİN GELECEKLE İLGİLİ GELİŞİMLERİNİ GELİŞTİRMEK EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ"

Açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Fethettiğimiz her yerde var olan kültürlere sahip çıkmış bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu açıdan da kendi ülkemiz, ilimiz ve ilçemizde de yeni kütüphaneler ve tiyatro merkezleriyle kültürümüzü, gençlerimizin gelecekle ilgili gelişimlerini de geliştirmek en önemli hedefimizdir" dedi.

Bağcılar Belediye'sinin 1992 yılından bu yana her daim eğitime ve gençliğe önem göstermiş bir ilçe olduğunu söyleyen Özdemir, "Kurucu Belediye Başkanımızla başlayan hizmet kervanı akabinde ondan sonraki belediye başkanımız lokman başkanımızla devam etmiş. İnşallah bizlerle de bu devamlılık ilerleyerek devam edecektir. Bu açıdan ilçemizin milli eğitim müdürlüğüyle de bütün okullarda yapılan çalışmalarda önemli katkıları olmuştur. Her daim eğitimle alakalı gerek yer tahsisi gerek okul binalarının yapılışı gerekse bütün okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi açısından belediyemiz her daim koruyucu kollayıcı görevini yürütmüştür. Sadece milli eğitimle alakalı da değil ilçede bulunan bütün kuruluşlarla bütün kurumlarla iş birliği içerisinde onların her zaman ihtiyaçlarına karşılık veren bir görevi belediyemiz üstlenmiştir" diye konuştu.

"EN BÜYÜK YATIRIM GENÇLERE VE ÇOCUKLARA YAPILAN YATIRIMDIR"

"Genç bir belediye başkanı olarak her konuşmamızda çocukların ve gençlerin belediye başkanı olacağız ifadesini kullanıyoruz" diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Çünkü en önemli ve ülkemiz adına en büyük yatırımın gençlere ve çocuklara yapılan yatırım olduğunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Bu açıdan gençlerimiz ve çocuklarımız adına hem onların sosyal ve kültürel gelişimi hem de bedensel gelişimi açısından yeşil alanlarımızı daha çok çocuklarımızın ve ailelerimizin kullanabileceği forma dönüştürmek istiyoruz. Daha büyük yeşil alanları ilçemize kazandırmak adına önemli adımları da atmış bulunmaktayız. İlçemizin her türlü gelişimine bugüne kadar yapılanların üzerine yeni tuğlalar, taşlar koymaya devam edeceğiz. Şehir kütüphanemizin ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

"LOKASYON OLARAK DA İYİ YERDE TASARLANMIŞ BİR PROJE"

Temel atma töreninde çok mutlu olduğunu ifade eden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise "İlçemizde şehir kütüphanelerimiz ve tiyatro alanlarımız var ama bu proje, komple tek parça halinde her şeye ulaşılabilecek, lokasyon olarak da iyi yerde tasarlanmış bir proje. Bu projenin bitmesini heyecanla bekliyorum. Çünkü özellikle tiyatro sever birisi olarak burada tiyatro izlemek, gösterilere girmek ve benzer aktivitelerde bulunmak bizi de çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

190 BİN ADET KİTAP KAPASİTESİNE SAHİP KÜTÜPHANE

Bağcılar Meydanı'na yapılacak olan bina, 2 bodrum, zemin ve 4 normal kattan oluşuyor. İçerisinde 422 kişilik tiyatro salonu, 84 kişilik konferans salonu, gençlik kütüphanesi, genel kütüphane, sanat galerisi, multimedya bölümü, arşivler, toplantı salonları, atölyeler, etüt salonları, bireysel-toplu çalışma odaları, çocuk kütüphanesi, erişilebilir kütüphane ve sosyal alanlar bulunuyor. 190 bin adet kitap kapasitesine sahip kütüphane, önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak. Projenin yıl sonunda bitmesi ve binanın hizmete açılması planlanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat