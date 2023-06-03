Bağcılar'da 2. Kitap Fuarı Görkemli Açılış Yaptı

Bağcılar'da 2. kitap fuarına görkemli açılış

İSTANBUL - Bağcılar'da bu yıl 2'si düzenlenen kitap fuarı görkemli bir törenle açıldı. Fuarda kitap alan vatandaşlar alana yerleştirilen kumbaralara kitaplarını atarak deprem bölgesine kitap bağışında bulunma imkanı yakaladı.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı, bugün kapılarını kitapseverlere atçı. Açılışa 15 Temmuz Demokrasi meydanında açılan kitap fuarına Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. 9 gün boyunca sürecek fuarda 57 yayınevi kitaplarını sergilerken tanınmış yazarlar söyleşi yapacak. 9 gün sürecek etkinlikte aralarında Yusuf Kaplan, Nedim Şener, Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Pelin Çift, Hulki Cevizoğlu ve Bekir Develi gibi ünlü isimler de okurlarıyla bir araya gelecek. Meydandaki fuar alanına çocuklar için platform kuruldu. 9 gün süresince burada atölye çalışmaları yapacak. Açılışa katılan miniklere meyve ikramında da bulunuldu.

"Hayatın en önemli beslenme alanlarından biri kitap"

Fuar ile ilgili konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün burada 7'den 70'e vatandaşlarımıza hitap eden kitaplar ile vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Okuma oranının artmasını hedefliyoruz bu fuarlar ile daha da artmasını hedefliyoruz. Özellikle yayınevlerine teşekkür ediyorum oldukça yoğun bir ilgi gösterdiler 58 yayın evi burada şuanda. Geçtiğimiz yıl ilk kitap fuarımızı göreve geldikten aylar sonra kısa sürede gerçekleştirmiştik. Deprem bölgesinde özellikle belediyemiz asla ihmal etmedi sürekli hatırladı o bölgeleri. Hala orada ekiplerimizin çalışması devam ederken bunun yanında hayatın en önemli beslenme alanlarından biri olan kitaptır bunu ihmal etmemek adına fuarımıza bu alanı yerleştirdik ve onlara katkıda bulunmak istiyoruz" İfadelerini kullandı.