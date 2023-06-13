Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri Türkiye Kültür Haritası yaptı

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, filografi tekniğiyle 6 kilometre uzunluğunda tel ve 25 kilogram çivi kullanarak 'Türkiye Kültür Haritası' yaptı. Harita, Bağcılar Belediyesi hizmet binasında sergileniyor.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, 6 kilometre uzunluğunda tel ve 25 kilogram çivi kullanarak filografi tekniğiyle "Türkiye Kültür Haritası" yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 42 bin öğrencinin faydalandığı Bilgi Evleri'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlanması nedeniyle Başkanlık Konferans Salonu'nda yıl sonu şenliği düzenlendi.

Öğrencilerin bilim, sanat ve kültürel alanda yaptıkları ürünlerin sergilendiği şenlikte katılımcılar mehteran, müzik ve tiyatro grubunun sahnelediği gösterilerle eğlendi.

Etkinlikte filografi sınıfı öğrencilerinin 6 kilometre uzunluğunda tel ile 25 kilogram çiviyi kullanarak yaptığı "Türkiye Kültür Haritası" ilgi odağı oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de 8 ay süren özverili çalışma sonucunda 18 metrekare büyüklüğünde yapılan filografi çalışması nedeniyle eğitmen Yasemin Alkan ve öğrencileri tebrik etti.

Filografi tekniğiyle yapılan harita, Bağcılar Belediyesi hizmet binasında sergileniyor.