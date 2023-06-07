Bafra Sempozyumu Bildiri Kitabı Meclis Üyelerine Hediye Edildi

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu' sonrası hazırlanan bildiri kitabı, Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı öncesi Meclis üyelerine hediye edildi. Kitap, ilçenin tarihine ışık tutacak nitelikte ve ciddi bir arşiv değeri taşıyor.

Bafra ilçesinde "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu"nun ardından hazırlanan bildiri kitabı, Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı öncesi Meclis üyelerine hediye edildi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye tarafından alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile 03-06 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu"nun ardından bildiri kitabı hazırlandı.

Kitap, Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı öncesi Meclis üyelerine dağıtıldı.

Başkan Kılıç, "Alanında uzman 118 akademisyenimizin katılımı ile Bafra'mıza kazandırdığımız bu eser ciddi bir arşiv niteliği taşımakta ve ilçemizin geçmişine ışık tutmaktadır. Bundan sonra da bizlerin üzerine düşen yeni nesillerimize ilçemizin tarihini anlatmak, tarihi, kültürel ve sosyal yönlerimizin bilimsel etkinlik ve yayınlarla öğrenilmesine, duyurulmasına katkı sağlamaktır. Eserin ortaya çıkmasında emek veren herkese teşekkür ediyor, Bafra'mızın ilk bilimsel kitabının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.