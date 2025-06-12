Bafra Fen Lisesi Öğretmenlerinden Resim Sergisi

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Samsun'da Bafra Fen Lisesi'nde görev yapan 21 öğretmen, yıl boyunca oluşturdukları 46 tablolarını Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiledi. Sergi, büyük ilgi gördü ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla gerçekleşti.

Aynı lisede görev yapan 21 öğretmenden resim sergisi

SAMSUN - Samsun'da bir lisede görev yapan farklı branşlardan 21 öğretmenin eğitim-öğretim yılı boyunca yaptığı resimler, açılan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Öğretmenlerin eserleri ziyaretçilerden takdir topladı.

Bafra Fen Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunun başından itibaren okulun atölyesinde bir araya gelerek farklı tekniklerle resimler yaptı. Tarih, matematik, edebiyat ve fen bilimleri gibi çeşitli branşlardan 21 öğretmenin elinden çıkan 46 eser, İlkadım ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi. Serginin açılışı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ın katılımıyla gerçekleştirilirken, öğretmenlerin özveriyle ortaya koyduğu çalışmalar kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çalışmalar hakkında bilgi veren lisenin Görsel Sanatlar Öğretmeni Selda Özçelik, "Bafra Fen Lisesi öğretmenleri olarak eylül ayından beri böyle bir projeye başladık. Bütün öğretmen arkadaşlar atölyemizde çalışmak için sıraya girdiler. Bu çalışmalarımızı sene sonunda taçlandırılalım bir sergiye çevirelim dedik. Arkadaşlarım gerçekten boş zamanlarında, ders aralarında özveri ile çalışarak tuvallerini tamamladılar. Toplam 46 eserle bu sergiyi açtık. Bildiğim kadarıyla Samsun'da bir lisenin bütün öğretmenlerinin çalışarak açtığı ilk sergidir. Çok gururluyuz. Genelde grafiksel akrilik tuvaller çalıştık. Boyaması ve bütünsel olarak ortaya çıkarması daha kolay olduğu için grafiksel akrilik tuvaller çalıştık. Bütün arkadaşlarımız soyut, somut, kabartılı ve rölyef tarzına yakın eserler çıkardılar" dedi.

Sergi 13 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Kültür Sanat
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