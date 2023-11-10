Bafra'da Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda öğrencilerin oratoryo sunumu ve koro eşliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Fatih Ortaokulunca hazırlanan program, Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, oratoryo sundu.

Okulun müzik öğretmeni Erkut Kır yönetiminde öğrencilerden oluşan koro da Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Programa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.