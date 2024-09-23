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Babası Gibi Servis Şoförü Olmayı Hayal Eden Kadın

Babası Gibi Servis Şoförü Olmayı Hayal Eden Kadın
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Bursa'da, vefat eden babasının mesleğini devralarak servis şoförü olan Ecem Şen, 4 yıldır kent sokaklarında işçi ve öğrenci taşıyor. Bu süreçte zorluklarla karşılaşsa da işini tutku ile yürütüyor.

Bursa'da vefat eden babasının mesleğini seçen kadın servis şoförü, 4 yıldır kent sokaklarında direksiyon sallıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre bu alanda çalışan 33 yaşındaki Ecem Şen, 4 yıl önce çocukluktan beri hayalini kurduğu servis şoförlüğüne geçmek istedi.

Servis şoförlüğü alanında belgelerini tamamlayan Ecem Şen, bu süreçte babasını kaybetti. Daha sonra baba yadigarı aracın şoför koltuğuna oturan Şen, 4 yıldır Bursa'daki fabrikalara işçi, okullara da öğrenci taşıyor.

Ecem Şen, AA muhabirine, minibüsü kullanırken trafikte bazen zor anlar yaşadığını ancak işini ve öğrencileri çok sevdiğini söyledi.

Servis şoförlüğünü çocukluktan beri hayal ettiğini belirten Şen, "Babam yaklaşık 40 sene bu mesleği yaptı. Bursa'nın en eski servisçilerindendi. Küçükken ne iş yapacağımı soranlara babamın işini yapacağımı söylerdim." dedi.

Şen, trafikte karşılaştığı insanlardan farklı tepkiler aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Camlarımız kapalı olduğu için içeriden çok fazla görünmüyoruz. 'Dayı arabanı çeker misin?' Dediklerinde camı açtığımda 'Abla kusura bakma' deyip hemen geri çekiliyorlar. ya da 'abla helal olsun, biz senin gibi araba kullanamayız. Bu büyük arabayı kullanamayız' diye tepkiler alıyorum. Güzel tepkiler de alıyorum, olumsuz tepkiler de alıyorum ama bu işi severek yapıyorum."

Diplomalı servis şoförü

Servis şoförlüğünün kendisinde bir tutku olduğunu anlatan Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Baba güzel bir rol modeli olduğu için ben de babamın mesleğini sürdürdüm. Kendi mesleğimi bırakıp bu işe öyle geçtim. Tutku haline geldi. O yüzden de ekstra severek yapıyorum. Babam da çok severek yapardı. 40 yıl ilkokul öğrencilerini taşıdı hatta son zamanlarda taşıdığı çocukların, çocuklarını taşımaya başlamıştı. 'Dede' derlerdi hatta babama. O yüzden böyle olumlu örnekler olduğu için daha da bir tutku haline geliyor."

Şen, kendisini "diplomalı servis şoförü" olarak adlandırdığını belirterek, günümüzde ticari araç sürücülüğünün erkek mesleği olarak görüldüğünü ancak bu durumu bir nebze de olsa kırabildiğini kaydetti.

İşini yaparken çok dikkatli davrandığının altını çizen Şen, "Annelik duygusuyla öğrencilerime yaklaşıyorum. Ona göre manevralarımı yapıyorum. Ben her zaman bu koltuğun başına geçerken kıyafetlerime özen vererek geçmek istedim. Bunu da bu şekilde 4 yıldır devam ettiriyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Kültür Sanat

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