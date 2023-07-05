Babadağ Tanıtım Günleri ve El Emeği Festivali Bu Hafta Sonu Başlıyor

Denizli'nin Babadağ ilçesinde ikincisi düzenlenecek Babadağ Tanıtım Günleri ve El Emeği Festivali bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Festivalde ilçenin kültürel değerleri tanıtılacak ve kadınlar kendi ürettikleri ürünleri satacak. Ayrıca yemek yarışması ve konser düzenlenecek.