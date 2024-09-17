Üye Girişi
Haberler

Sivas'taki Aziz Vlas Anıt Mezarı Tepkilere Neden Oldu, Göz Evliyası Olarak Tescillendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bulunan Aziz Vlas Anıt Mezarı, yapılan çalışmalar sonucu tepkilere yol açtı. Akademisyenlerin katıldığı bir çalıştayda, bölgede daha önceki kazılarda Aziz Vlas'a ait somut bir bulgunun bulunmadığı ve anıt mezarın iptal edilerek 'Göz Evliyası ve Yapı Kalıntıları' olarak tescillenmesine karar verildi. Prof. Dr. Uğur Tuztaşı, toplumsal ayrışma yaratmamak adına mevcut tescilin daha uygun olduğunu belirtti.

ANADOLU'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehirlerinden biri olarak tanınan 280-326 yılları arasında Sivas'ta yaşadığı bilinen Aziz Vlas'ın yapımı tamamlanan anıt mezarı, kentte tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası kentte akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen çalıştayda bölgede daha önce yapılan kazılarda Aziz Vlas'a ait somut bir bulguya rastlanılmadığı gerekçesiyle açılış iptal edilerek, mezarın daha önceden göz hastalarının şifa bulmak için ziyaret ettiği, halk arasında bilinen ismi ile 'Göz Evliyası ve Yapı Kalıntıları' olarak tescillenmesine karar verildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Prof. Dr. Uğur Tuztaşı, "Bölgede yapılan kazılarla Aziz Vlas'a ait mezar olabilmesi için daha somut dayanakların olması gerekiyor. Eski haliyle tescillenmesini doğru buluyorum. Bunun toplumsal bir ayrışma meselesi haline gelmemesi gerekiyor. Göz Evliyası meselesi yönündeki tescilin doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bilimsel makalelere konu olan, 280-326 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın, Gök Medrese Mahallesi'nde var olduğu ileri sürülen mezarı için 2023 yılında çalışma başlatıldı. Daha önce temsili mezarın bulunduğu alanda arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları tamamlandı ve Aziz Vlas için anıt mezar yapılması kararı verildi. Fransa ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda çocuğa ismi verilen, adına çok sayıda kilise ve manastırın ithaf edildiği Aziz Vlas'ın mezar yeri ile ilgili proje 1 yıl içerisinde hazırlanarak yapımına geçildi. Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aziz Vlas Anıt Mezarı, kentte tepkilere neden oldu. Bunun üzerine anıt mezarın açılışı iptal edilerek kentte bir çalıştay düzenleme kararı alındı. Birçok akademisyenin katılımıyla düzenlenen çalıştay sonrası Aziz Vlas Anıt Mezarı'nın açışı iptal edildi.

GÖZ EVLİYASI OLARAK TESCİLLENDİ

Akademisyenlerin ve teknik incelemelerin ardından bölgede daha önce yapılan kazılarda Aziz Vlas'a ait somut bir bulguya rastlanılmadığı gerekçesiyle, anıt mezar iptal edildi. Mezarın daha önceden göz hastalarının şifa bulmak için ziyaret ettiği 'Göz Evliyası ve Yapı Kalıntıları' olarak tescillenmesine karar verildi. Yapılan çalışmalar sonrasında anıt mezar, 'Göz Evliyası ve Yapı Kalıntıları' olarak Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillendi.

'SOMUT DAYANAKLARIN OLMASI GEREKİYOR'

Çalıştaya katılan üyelerden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Tuztaşı, "Çalıştay da Aziz Vlas Anıt Mezarı'nın yeniden gözden geçirilmesi noktasında rapor sunduk. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da bu gündeme alındı. Özellikle kent hafızasında Göz Evliyası olarak bilinen alanın Aziz Vlas Anıt Mezarı şeklinde tescil edilmesi toplumsal olarak baktığımızda Göz Evliyası hafızada yer etmiş bir meseleydi. Bunun daha bütünleşmiş bir anlama ve kucaklayıcı bir anlamda tescilin daha iyi olacağını düşünüldü ve Göz Evliyası olarak tescili değiştirildi. Bölgede yapılan kazılarla Aziz Vlas'a ait mezar olabilmesi için daha somut dayanakların olması gerekiyor. Eski haliyle tescillenmesini doğru buluyorum. Bunun toplumsal bir ayrışma meselesi haline gelmemesi gerekiyor. Göz Evliyası meselesi yönündeki tescilin doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Kültür Sivas

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
title