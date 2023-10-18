Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağının önünde Çırpınırdın Karadeniz'i söyledi. Türk Havacılık Uzay Sanayii 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Azerin, KAAN'ın önünde "Çırpınırdın Karadeniz'i" söyledi

ANKARA - Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağının önünde Çırpınırdın Karadeniz'i söyledi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, KAAN savaş uçağının önünde Çırpınırdın Karadeniz'i söyledi.