Azerbaycanlı Zahid, Esenyurt'ta çömlek yapımını öğrendi

Ülkesine özgü müzik aletlerini tanıtmak amacıyla katıldığı Esenyurt Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı'nda çömlek ve seramik yapımını öğrenen Azarbaycanlı Zahid Valadov, "Burada farklı sanatları ve farklı kültürlerden insanları tanıma fırsatı buldum. Çok güzel bir yer. İnsanlar burada birbirleriyle tanış oluyor. Esenyurtlular çok misafirperver" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali kapsamında Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı kuruldu. Açılan stantlarda, 27 ülkeye özgü el sanatının yanı sıra Anadolu kültürüne ait 32 farklı ilden el emeği ürün sergilendi. Ülkesine özgü ahşap sanatı ve müzik aletlerinin tanıtımını yapmak üzere festivale katılan Azerbaycanlı Zahid Valadov, Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı'nda seramik ve çömlek yapımını öğrendi. Kocaeli'den gelen Kültür Bakanlığı Sanatçısı Çiğdem Eroğlu'ndan çömlek yapımının inceliklerini öğrenen Valadoz, "Esenyurt'a müzik aletleri ustası olarak geldim ve burada başka bir sanat öğrendim. İlk defa seramik çalıştım. Seramik ilgi duyduğum bir alandı. Çok eskiden kullanılmış el emekleri şimdiye kadar gelmiş. Seramikle uğraşmak çok güzel bir duyguydu. Sonunda güzel bir kap yaptım. Çok gurur verici" diye konuştu.

"Çok gurur verici"

Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı'nda seramik ve çömlek sanatını tanıtmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kültür Bakanlığı Sanatçısı Çiğdem Eroğlu, "Meditasyon etkisi yaratan bir sanat olduğu için çark başına oturan küçükten büyüğe herkes çok seviyor. Festivalde, işinde uzman olan, yıllarını bu alana vermiş birçok sanatçıyla bir arada olmak çok güzel bir şey. Bu anlamda Belediye Başkanı'mıza, bize böyle bir ortam kurduğu için teşekkür ederiz" dedi.

Uluslararası kültürlere ve Anadolu kültürüne ait el sanatlarının sergilendiği Zanaatkarlar Sokağı, 13 Ağustos Pazar gününe kadar 15.00 ile 23.00 saatlerinde açık olacak. - İSTANBUL