Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade, Gelibolu'daki tarihi mekanları ziyaret etti

Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulunun davetlisi olarak ilçeye gelen Manafzade'ye ziyaretlerinde yazar Ahmet Tuna ile Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Dernek Başkanı Abdurrahman Şen eşlik etti.

Gelibolu Mevlevihanesi'nin ardından Bayraklı Baba Türbesi'ne geçen sanatçı, Bayraklı Baba'nın hikayesini Ahmet Tuna'dan dinledi.

Fenerüstü mevkisinde 1407 yılında Hacı Paşaoğlu İskender Bey tarafından inşa ettirilen Azepler Namazgahı'nı da ziyaret eden Manafzade, Gelibolu'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini ilçeye davet eden 26 Kasım İlkokulu Müdürü Cem Kayalı'ya teşekkür eden sanatçı, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri de ziyaret edeceğini ifade etti.