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Azerbaycan'ın tarihi Şirvanşahlar Sarayı Osmanlı izlerini taşıyor

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi yapılarından olan Şirvanşahlar Sarayı, Osmanlı izlerini taşıyor. Saray, turistlerin ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan saray, Azerbaycan tarihinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi yapılarından, kentin turizm destinasyonları arasında ön plana çıkan Şirvanşahlar Sarayı, Osmanlı izlerini taşıyor.

Bakü'nün tarihi mahallesi İçerişehir'in en yüksek noktasında bulunan saray, şehre gelen turistlerin ve tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.

Azerbaycan'da yaklaşık 700 yıl hüküm süren Şirvanşahlar Devleti tarafından 12-15. yüzyıllarda inşa edilen ve bugüne kadar korunan saray, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde.

50'den fazla odası bulunan sarayda hükümdarların divanhanesi, türbeler, camiler, su deposu ve hamam yer alıyor.

Saraydaki yapıların her birinin farklı zamanlarda inşa edildiği sanılıyor. İki kattan oluşan sarayın ikinci katının şah ve ailesinin günlük hayatlarını geçirdikleri bölüm olduğu, birinci katının ise sarayın ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulduğu düşünülüyor.

Dönemin resmi tören ve toplantılarının yapıldığı, devlet yönetimiyle ilgili kararların alındığı ve "divanhane" ismi verilen bölüm, sarayın çevresinde yer alıyor. Şirvanşahlar ailesinden çocuklarının eğitim aldığı Keykubat Mescidi'nin kalıntıları ile Halvetiye Tarikatı'nın kurucularından Seyit Yahya Bakuvi'nin türbesi de sarayda bulunuyor.

Saray, Osmanlı izlerini taşıyor

Şirvanşahlar Sarayı, Osmanlı izlerini taşıyor.

Sarayda 1586'da inşa edilen ve kitabesinde Osmanlı sultanlarından III. Murat'ın isminin geçtiği kapı da yer alıyor. Dönemin mimarlarından Emirşah Tebrizi tarafından inşa edilen kapı, "Murat Kapısı" adıyla anılıyor.

UNESCO tarafından "Azerbaycan mimarisinin incilerinden biri" şeklinde nitelendirilen Şirvanşahlar Sarayı, müze olarak faaliyet gösteriyor.

Her gün ziyaretçi akınına uğrayan sarayda Azerbaycan tarihinin farklı dönemlerine ait eserler sergileniyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Azerbaycan Osmanlı Unesco Saray Bakü Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

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