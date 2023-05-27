Azerbaycan'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Hatay mutfağı tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde program düzenlendi. Misafirlere Hatay mutfağından lezzetler sunuldu.

Azerbaycan'da, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Hatay mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde program düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşi Leyla Bağcı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen programa Bakü'deki diplomatik misyon temsilcilerinin eşleri katıldı.

Programda misafirlere Hatay mutfağından biberli ekmek, tepsi kebabı, patlıcan kebabı, humus ve künefe gibi yemek ve tatlılar ikram edildi. Leyla Bağcı misafirlerine Hatay'ın tarihini, kültürünü ve geleneksel yemek kültürünü anlattı.

Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü yemekleri hazırlarken Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ni uyguladıklarını, bu projeyi bundan sonra kendi evlerinde ve özel işlerinde uygulayacaklarını belirtti.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadığını hatırlatan Bağcı, "Hatay ilimiz de bu büyük yıkımı yaşayan illerimizden biri ve biz de bugün Türk Mutfağı Haftası'nda Hatay mutfağını göstermek istedik. Medeniyetler şehri, kadim şehir Hatay'ın mutfağının özel, güzel, leziz yemeklerini misafirlerimize sunduk. İnşallah ülkemiz bu depremin sıkıntılarını en kısa zamanda atlatacak, tekrar dimdik ayağa kalkacaktır." ifadelerini kullandı.