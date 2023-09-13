Ayvalık Uluslararası Film Festivali Başlıyor

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, yarın başlayacak. Festivalde dünya sinemasından özel bir seçki gösterilecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival, 19 Eylül'e kadar devam edecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, yarın başlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, direktörlüğünü Azize Tan'ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven'in üstlendiği festivalde, dünya sinemasından özel bir seçki, Ayvalık'ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekanlarda sinemaseverlerle buluşacak.

Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller ve çocuklara özgü etkinliklerin de yapılacağı festival, 19 Eylül'e kadar devam edecek.

Sektörü yakından tanımalarını sağlamak için farklı şehirlerden gelen sinema öğrencileri de festivalde görev alacak.

Festivallerin düzenlendiği şehirle bağına dikkat çekmek amacıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ayvalık'ta yaşayan sanatçıların eserleri festival afişinde yer aldı. Erdem Yılmaz, sanatçı Tunca'nın "Bedbahtlıklar ve Yeni Hazlar" adlı kişisel sergisine ait bir eserinden aldığı ilhamla festival afişinin görsel tasarımını hazırladı.