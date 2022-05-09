Ayvalık'ta 'Neyzen ya Yaşıyorsa' tiyatro oyunu sahnelendi

Ayvalık ilçesinde, usta oyuncu Erkan Cılak'ın yazıp yönettiği "Neyzen ya Yaşıyorsa" oyunu Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde seyircilerle buluştu.

Alev Abacı, Emel Çalış, Erkan Cılak, Gürsel Yarkent, Hakan Urul, Sinan Çalğın ve Tayfun Dayan'ın rol aldığı oyunda Neyzen Tevfik Kolaylı'nın hayatı anlatıldı.

Oyunu izleyen Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi bünyesinde ilk kez bir tiyatronun kurulmuş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sanatçıları kutladı.

Oyun sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan oyunun yazarı, yönetmeni ve oyuncularından Erkan Cılak, oyununun kitabının yaklaşık iki ay önce basıldığını ve üç aydır da prova yaptıklarını belirtti.

Oyunun prömiyerini cumartesi akşamı gerçekleştirdiklerini ifade eden Cılak, "Henüz yeni bir oyun. Biraz farklı teknik kullandık. Tiyatro oyunlarının bilindik 3-1'lik kuralı, zamanı da sürekli değiştirerek, dördüncü duvarı delip seyirciyle de iletişim kurarak sergilediğimiz bir oyundu bu. Oyuncu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Oyunun da çok uzun soluklu olmasını diliyorum." dedi.

Cılak, Ayvalık Belediyesi bünyesinde tiyatro grubunu oluşturmaktan büyük onur duyduğunu vurguladı.