Ayvalık'ta Minyatür ve Resim Sergisi

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, emekli pilot İbrahim Toykoç ve Yasemin Toykoç çiftinin minyatür ve resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Emekli Pilot İbrahim Toykoç'un doğadan malzemeler kullanarak yaptığı, Ayvalık'ın tarihi yapılarına ait minyatürler ile eşi Yasemin Toykoç'un Ayvalık resimleri sergisi düzenlenen açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışını yapan Ayvalık Belediyesi Başkanvekili Tülay Çankaya, Ayvalık'ta birbirinden değerli sanatçıları, sanatseverlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Başkanvekili Çankaya, şöyle konuştu:

"Orhan Peker Sanat Galeri'miz hiç boş kalmıyor. Ay içinde en az iki sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor. Ayvalık artık, turizmin yanı sıra kültür ve sanat kenti. Açtığımız her sergi alanlarında büyük başarılar elde etmiş sanatçıların eserlerinden oluşuyor. Her açılış, her sergi çok büyük bir ilgi görüyor. Yıl sonuna kadar yine birbirinden değerli sanatçılarımızın eserlerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

Yedi yıl önce emekli olduktan sonra minyatür yapmaya başladığını aktaran İbrahim Toykoç, Ayvalık evlerinin ruhunu ve büyüsünü sanatına yansıttığını belirtti. Emeklilikle birlikte zamanının önemli bir bölümünü minyatür yapmaya ayırdığını vurgulayan Toykoç, Ayvalık'ın eski evlerini çok sevdiğini dile getirdi. Sergide resimleri yer alan Yasemin Toykoç ise eşiyle birlikte minyatür ve resimlerle, Ayvalık'ı sergilemekten büyük bir keyif aldıklarını anlattı.