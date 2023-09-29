Ayvalık'ta Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Düzenlendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası konferansına yoğun ilgi oldu. Konferansta İl Müftüsü Celal Sürgeç konuşmacı olarak yer aldı ve Hz. Muhammed'in hayatını anlattı. Ayrıca yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansa ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansa Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç de konuşmacı olarak katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Ayvalık İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit açılış konuşması yaptı. Ayvalık Müftülüğü İlahi Korosu'nun okuduğu ilahilerin ardından konuşan İl Müftüsü Celal Sürgeç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hayatı ve örnek kişiliğini anlattı. Sürgeç, bir Müslüman'ın ahlakının peygamber ahlakı gibi olması gerektiğini, eğer bir kimse doğruluktan ayrılmaz ve İslam'ın istediği şekilde bir hayat yaşarsa, istikametten ayrılmazsa hem bu dünyada hem de ahiret aleminde kazançlı olacağını belirtti.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ethem Vardı'nın yanı sıra ilçe protokolü, daire amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı konferansta, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle ortaokul ve liseler arasında düzenlenen "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere kitap ve para ödülleri de takdim edildi. Liseler arası yarışmalarda ilk üçü elde eden Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ortaokullar arası yarışmalarda birinci olan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nazlı Damar, ikinciliği elde eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Miraç İsmail Zabun ile üçüncülüğü kazanan Cihan Yorgun Ortaokulu öğrencisi Berit Çayırlı'ya ödüllerini protokol üyeleri verdi. Konferans sonunda Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ethem Vardı, günün anısına Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç'e bir buket çiçek takdim etti. - BALIKESİR