Ayvalık Meslek Yüksekokulu öğrencileri karma sergi açtı

Balıkesir Üniversitesine bağlı Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan karma sergi, Ayvalık Belediyesi Kırlangıç Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, mezun olan öğrencilerin eserleri sergilendi ve öğrenciler, sergi sayesinde sanat eserlerine farklı bir bakış açısı kazandıklarını ifade etti.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü öğrencileri karma sergi açtı.

Sergi, öğretim görevlileri Dr. Figen Erdoğdu ile Gülcan Kaba'nın öncülüğünde hazırlanan sergi, Ayvalık Belediyesi Kırlangıç Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

BAÜ Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari ve Restorasyon Bölümü öğretim görevlisi Gülcan Kaba, serginin bu yıl mezun olan öğrencilerin eserlerinden oluştuğunu söyledi.

Eski çini ve duvar resmi onarımı eğitimi alan öğrencilerin bir eğitim dönemi boyunca yaptıkları eserleri sergilediklerini aktaran Kaba, çini, mozaik, kumaş üzerine kalem işi duvar resimleri, tümleme, ahşap üzerine kalem işi, replika ve seramikten oluşan eserleri sergilendiklerini belirtti.

Sergide eseri bulunan öğrencilerden Yağmur Göçmen, bu sergi sayesinde bilmedikleri şeyleri öğrendiklerini ifade ederek, "Duvar resimleri ve tarihi eserlerin onarımları hakkında biz öğrencilerin pek bilgisi yoktu. Bu serginin hazırlanması sırasında bu yönde epey bilgilendik. Artık sanat eserlerine bakış açımız değişti ve farklılaştı." dedi.

Öğrencilerden Elisa Şenlik ise yaptıkları eserlerin hem kişisel hem de ekip işi olduğunu belirterek, "Bu serginin hazırlanışı sırasında, sanat eserlerine somut olarak bakıp geçilemeyeceğini öğrendim. Artık bir sergide sanat eserinin ne anlatmak istediğine ilişkin bilince kavuştum. Şimdi bu tür eserlere daha anlamlı bakabiliyorum ve bu durum bana motivasyon anlamında da iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Yakup Dinç, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul'un yanı davetliler de katıldı.