Ayvalık Kadın Oyunları Festivali'nde "Yaralarım Aşktandır" oyunu sahnelendi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Sanat Tiyatrosunun katkılarıyla Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Oyunları Festivali devam ediyor.

Tiyatro oyuncusu Nazan Kesal, "Yaralarım Aşktandır" adlı tek kişilik oyunuyla, İİranlı şair Füruğ Ferruhzad'ı canlandırdı.

Yazar Şebnem İşigüzel'in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği oyun, Ferruhzad'ın yaşamını tiyatro sahnesine taşıdı.

Nazan Kesal'in performansı oyun sonunda ayakta alkışlandı.

Oyun sonunda Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin, Kesal'a plaket ve çiçek vererek teşekkür etti.