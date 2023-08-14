Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi Yenilendi

Ayvalık Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği tadilat çalışmaları sonucunda İsmet İnönü Kültür Merkezi modern bir görünüme kavuştu. Yenilenen merkez, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra düğün merasimlerine de ev sahipliği yapacak.

Ayvalık'ın konumu itibarıyla en önemli noktalarından olan İsmet İnönü Kültür Merkezi yepyeni ve modern yüzüyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayvalık Belediyesi'nin kendi imkanları ve personeliyle tadilat çalışmalarını tamamladığı İsmet İnönü Kültür Merkezi tepeden tırnağa yenilendi. Merkezde her ayrıntının incelikle düşünüldüğünü dile getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Kentimizin en önemli kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra çok amaçlı salonunda düğün merasimlerine de ev sahipliği yapan Belediyemiz İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz tadilat ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Yapılan çalışmaların ardından çok amaçlı salonda konuk odaları, tuvaletler ve servis alanları modern bir görünüme kavuşmuş oldu. Klimalandırmasından, ışıklandırmasına, boyama işlemlerinden, yeni mobilyalarına kadar her şeyi A'dan Z'ye yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu."