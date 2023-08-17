Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde Üç Sanatçının Sergisi

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, heykel, seramik ve resimlerden oluşan üç sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 26 Ağustos akşamına kadar ziyaret edilebilir.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, üç sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sergide, heykel, seramik ve resimlerden oluşan eserler yer alıyor.

26 Ağustos akşamına kadar gezilebilecek serginin açılışını Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptı. Heykeltıraş Mehmet Sümbelli, seramik sanatçısı Bülent Şavkın ile ressam Hakan Urul'un çalışmaları büyük beğeni topladı. Sanatçılara emekleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Ergin, birbirinden değerli sanatçıları eserleriyle konuk etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Açılışta konuşan ressam Hakan Urul, serginin ana teması için uzun bir araştırma ve eskiz dönemi geçirdiklerini söyledi. Ayvalık'ta doğum büyüdüğünü ve yaşamının önemli bir bölümünü Ayvalık'ta geçirdiğini hatırlatan ressam Urul, şöyle konuştu:

"Hala burada yaşıyorum. Rum evlerinde doğdum büyüdüm çocukluğumu geçirdim. Bu evlerin kendine has bir mimarisi var. Bu mimari yapıların özelliklerini araştırarak bunlardan nasıl estetik bir görsellik üretebilirim diye düşündüm. Bu evlerin ikinci katları genelde Bağdadi denilen özel bir yapı tekniğiyle ve özel malzemeler kullanılarak yapılıyordu. İşte bu Bağdadi tekniğini ele alıp buradan estetik soyut bir takım görseller oluşturmak istedim."

Çalışmalarda eskinin yıpranmışlığına yok olmaya yüz tutan mimarisine bu evlerdeki yaşanmışlıklara ve hayatlara bir gönderme bir nostalji duygusallığı katmak istediğini vurgulayan Hakan Urul, şöyle devam etti:

"Çünkü yaşadığımız bu yıllarda artık bu çeşit bir mimari ve yapı tekniği kullanılmıyor. Daha çok yeni sanayi ürünleri ile ve üst üste kibrit kutusunu andıran onlarca ailenin yaşadığı apartman, rezidans vs gibi insan ilişkilerinin neredeyse sıfıra yaklaştığı binalarda steril vaziyette insanlar yaşıyorlar Çocuklar toprağa basmadan ağaçlara tırmanamadan doğadan uzak betonlar arasında yaşamaya ve büyümeye mecbur kalıyorlar. Genel olarak serginin ana temasını bu düşünce üzerine kurguladım."

Seramik sanatçısı Bülent Şavkın de sergi düşüncesini arkadaşlarınla paylaştığında çok memnun olduklarını belirterek; sergi, resim, heykel ve seramik sanat dallarındaki örneklerle seyircilere daha keyifli ve zengin bir sergi izleme ortamı yarattıklarını belirtti. Ayvalık'taki atölyelerinde birlikteliğin ilk sergisi olan bu düşüncenin, Hakan Urul tarafından ortaya atıldığını aktaran Mehmet Sümbelli ise "Benim heykel ile uğraşım soyut ağırlıklı olup değişik teknikleri içermektedir. Belli bir konuyu içermeyip serbest çalışmalardan oluşmaktadır. Çalışmalarıma genellikle doğal malzemeler kullanıyorum" dedi.