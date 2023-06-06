Ayvalık Belediye Tiyatrosu 4 ödül birden kazandı

Ayvalık Belediye Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisinin 10. Uluslarararası Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında 4 ayrı dalda ödül aldı. En iyi Tiyatro Ekibi, En İyi Kadın Oyuncu, Tiyatro Araştırmaları Emek ve En İyi Yazar ödüllerini kazanan tiyatro ekibi, ödül töreni sonrasında açıklama yaptı.

Kurulalı henüz bir yıl olan Ayvalık Belediye Tiyatrosu, Yeni Tiyatro Dergisinin 10. Uluslarararası Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında 4 ayrı dalda ödül aldı.

En iyi Tiyatro Ekibi ödülüne layık görülen "Sabah Olmadan" adlı oyunun ekibi, ödülünü almaya tüm ekiple çıkarken, ekip adına konuşan Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, "3 buçuk ay kapalı salona seyirci sokmanın mümkün olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir de maalesef deprem acısını yaşadı ülkemiz ve 6 ay sahnemiz kapalıydı. Ama kalan 6 ayda, 70 bin kişilik kentte 78 kez perde diyen bu ekip, rekorlara imza atıyor, huzurlarınızda hepsini canı yürekten kutluyorum" dedi.

Konuşmasına, ekip arkadaşlarına, yönetmenlerine ve rol arkadaşlarına teşekkür ederek başlayan En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Serap Ceylan, "Bir teşekkürüm de, çok özlediğim birine, 100 yıl önce bize buralarda kendimizi var etmeyi sağlayan, Türk kadınına tüm haklarını veren Atam'a. Onu bugünlerde çok anıyoruz. 100 yıl önce bize verdiği hakları kimse alamadı, bir yüz yıl daha elimizden alamazlar" dediğinde bütün salon ayakta alkışladı.

Tiyatro Araştırmaları Emek ödülü alan Hayrettin Filiz, araştırma çalışmalarının bir kısmını Ayvalık'ta yaptığını belirterek, İzmir'de kapatılmış tiyatrosunun ardından Ayvalık Belediye Tiyatrosu ile tekrar sahneyle yakın ilişkide olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Filiz, "Aldığım ödül, Ayvalık'ta pırıl pırıl başlayan tiyatro hareketindeki gençlerimize armağan olsun" dedi.

En İyi Yazar ödülünü almak için bir kez daha sahneye çıkan Erkan Cılak ise "Oyun yazmaya geç başladım ve çok önemsediğim bir dal. Bu konuda ödül almak onur verici… Yazmak, yaratmak, anlatmak zorundayız, enseyi karartmak yok, muhakkak kazanacağız" diyerek salondakilerin alkışları arasında sahneden indi.

Ödül töreni sonrasında açıklama yapan Erkan Cılak, şunları söyledi:

"1 yılda dokuzuncu ödülümüzü aldık, bu kadar yol alacağımızı düşünmüyordum. Ama gece gündüz çalışıyoruz, yaz geldi diye durmuyoruz. Önümüzdeki sezon oyunlarının provalarına iki hafta önce başladık bile. Repertuar tiyatrosu olmak istiyoruz. Önümüzdeki sene 6 oyun, 2 çocuk oyunu ile devam etmek gibi bir planımız var. Tabii burada en önemli faktör seyirci, seyirci olmadan yapamayız, seyircimiz var, salonumuz hep doluyor, bu anlamda şanslıyız. Küçükkuyu, Akçay, Edremit, Dikili gibi yerlerden de her oyuna seyircimiz geliyor, bu da bize umut veriyor. En büyük teşekkür bizi takip eden seyircilerimize… ve asıl teşekkür Belediye Tiyatrosu'nu kurma fikrini önerdiğimde, sorgulamadan 'Hemen kuralım' diyen Sayın Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e. Kentimize 99 yıl sonra yaptığı bu sanatsal yatırımın uzun yıllar devam etmesini dilerim… Eğer Mesut Ergin Belediye Tiyatrosu'nun kurulmasına öncülük etmeseydi, Ayvalık Cumhuriyet'in 100. yılında da eksik kalacaktı. Ekibimizden iki kişiye de ödül verilecek 23.Direklerarası Seyirci Ödülleri, 10 Haziran 2023 günü Ayvalık Nejat Uygur Sahnesi'nde sahiplerini bulacak. Tiyatrocular ile salonumuzda buluşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz."