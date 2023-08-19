Ayvacık'ta Antik Döneme Ait Yol Kalıntıları Bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde antik dönemden bu yana kullanılan yol güzergahı, Osmanlı dönemine ait izler taşıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, Bu yolların antik dönemlerden bu yana özellikle Roma döneminde, bölge için önemli bir ekonomik potansiyele sahip iç bölgelerden, kıyı bölgelere nakliye ve ulaşımı sağlayan yollar olduğunu bilsek de günümüze ulaşmış olan kalıntıların ağırlıklı olarak Osmanlı'nın geç dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz dedi.

Ayvacık ilçesine bağlı Korubaşı köyü yakınlarında bulunan ve Roma döneminde kullanılan yol güzergahı Osmanlı dönemine ait izler taşıyor. ÇOMÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, antik dönemlere ait bu yol güzergahının Osmanlı döneminde de aktif olarak kullanıldığını belirterek, özellikle son dönemde gelişen teknolojilerin ardından modern yollarla birlikte bu yol güzergahının artık kullanılmadığını söyledi. Ayvacık ve köyleri başta olmak üzere Ezine ve çevresinde bu yol ağıyla zaman zaman karşılaşıldığını söyleyen Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, Özellikle de Ayvacık kırsalında bu yol ağının izleri günümüze kadar ulaşmış şekilde rahatlıkla görülebiliyor. Esasında bu yol ağının Roma döneminden bu yana aktif olarak iç bölgeden, kıyı bölgelere nakliye ve ulaşımı sağlayan önemli yollar olduğunu bilsek de bu yollara ilişkin günümüze ulaşmış olan kalıntıların ağırlıklı olarak Osmanlı'nın geç dönemine ait olduğunu söyleyebiliriz ifadelerini kullandı.

'KALINTILAR YAKLAŞIK 200 YILLIK'

Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, Yüzeyde gördüğümüz ve Ayvacık kırsalındaki köyler arasında ulaşımı sağlayan antik ulaşım sistemi genellikle Osmanlı'nın geç döneminde kullanım görmüş ve bu dönemde ekonomik değeri yüksek olan meşe palamudu ya da çeşitli orman ürünlerinin kıyı bölgelere ulaşılmasını sağlayan deve kervan yolları olarak değerlendirilebilir. Zira Osmanlı'nın geç döneminde özellikle de iç bölgelerden kıyılara doğru yoğun bir nakliye, taşımacılık faaliyeti var ve kırsalda izleri görülen bu yolların da bu amaçla kullanıldığını biliyoruz. Her ne kadar bu yolların kullanımı Roma dönemine kadar tarihlense de yüzeyde gördüğümüz Osmanlı'nın geç dönemine ait izler. Bunlar yaklaşık 200 yıllık kalıntılar. Bu yollar 1940-50'li yıllara kadar aktif olarak kullanılan ama günümüzde yol aksının değişmesi sonucu yeni tekniklerle, yeni teknolojilerle daha kısa mesafelerde yolların yapılmasıyla artık atıl durumda kalmış ve kullanılmayan çoğunlukla da modern yollardan geçerken yolun kenarında karşımıza çıkan, bizi selamlayan eski kalıntılar. Osmanlı'nın geç döneminde aktif olarak kullanılan ama bugün kullanım dışı kalmış olan kalıntılar diye konuştu. (DHA)