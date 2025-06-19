Ayşegül Tayar, Tarihi Yapıları Mürekkeple Çiziyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonlu ressam Ayşegül Tayar, Türkiye'deki tarihi yapıları mürekkepli kalemle çizerek, mimari eserlerin görsel arşivini oluşturuyor. 14 yıllık deneyimiyle birçok önemli yapıyı resmeden Tayar, ücretsiz çizim etkinlikleri düzenlemeyi planlıyor.

Trabzon'da yaşayan ressam Ayşegül Tayar, Türkiye'de gezdiği tarihi yapıları mürekkepli kalemle defterine işliyor.

Babasının inşaat sektöründe çalışması dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren mimari yapılara ilgi duyan Tayar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nden 2016'da mezun oldu.

Tayar, 14 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında gezdiği tarihi yapı ve mekanları, "İnk drawing" olarak bilinen "mürekkeple çizim" tekniğiyle defterine resmediyor.

Atatürk Köşkü, Ayasofya Camisi, Efes Antik Kenti, Galata ve Kız kuleleri, Safranbolu ile Mudanya tarihi evleri gibi birçok önemli yapıyı defterlerine aktaran Tayar, siyah-beyaz olan çalışmalarını daha sonra sulu boya ile renklendiriyor.

Kendi yorumuyla tarihi yapıların görsel arşivini oluşturan Ayşegül Tayar, AA muhabirine, mezuniyetinin ardından hem hayali olan çizimlere yoğunlaştığını hem de yüz yüze ve çevrim içi dersler verdiğini söyledi.

Mimari yapılara ilgi duyduğu için daha çok mimarlık bölümü öğrencileriyle çalıştığını belirten Tayar, nostalji özelliği taşıyan her şeyi beğendiğini dile getirdi.

Gittiği her yerde çizim yapmaya çalıştığını ifade eden Tayar, çizimlerinin ortalama 1,5-2 saat sürdüğünü anlattı.

Tayar, ayrıntılara çok dikkat ettiğini belirterek, "Ayrıntılı çalışmaları sevdiğim için bakarak, gözlemleyerek, binayla bağ kurarak ortaya yaratıcı bir şeyler koyabiliyorum." dedi.

"Sanatseverlere yönelik ücretsiz çizim etkinliği düzenlemek istiyorum"

Mürekkepli kalem tekniğiyle yaptığı çalışmaları sulu boyayla renklendirdiğini ifade eden Tayar, "Çizimlerimde İzmir-Efes, Bursa-Mudanya, Galata ve Kız kuleleri, Trabzon'un neredeyse her yeri. Giresun, Rize ve Safranbolu evleri var. Farklı illerdeki birçok tarihi nokta var yani olabildiğince bu tarz çizimleri yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde görmek istediği mimari yapıları ise görsellerine bakarak resmettiğini anlatan Ayşegül Tayar, "Sergi açmayı hedefliyorum, sergi açacak kadar çalışmam var. Allah'tan kağıt üzerinde, çok fazla yer kaplayan çalışmalar değil, daha çok defterimdeler. Bu benim yedinci resim defterim." ifadelerini kullandı.

Sanatseverlere yönelik ücretsiz çizim etkinliği düzenlemek istediğini vurgulayan Tayar, "Tamamen mimari çizimler alanında bir şeyler yapmak istiyorum. Hedeflerim sadece bu alanda çizimlerle insanlarla etkileşim halinde olmak. Benim dünyam bu şekilde, çizim benim yaşam kaynağım." dedi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Kültür Sanat
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu

Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu
Ünlü sunucu Cat Deeley gerçek adını seneler sonra açıkladı

Yıllar sonra gelen itiraf! Gerçek ismini ilk kez açıkladı
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım

Burası Gazze değil Tel Aviv
Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir

Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.