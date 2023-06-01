Ayşegül Devecioğlu 69. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'nın sahibi oldu

69. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı bu yılki ödülün sahibi Ayşegül Devecioğlu oldu. Devecioğlu, edebiyat ve kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törenle ödülünü aldı.

Edebiyatın usta kalemlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti ve Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 69. Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı'nı kazanan Ayşegül Devecioğlu'na ödülü, düzenlenen törenle verildi. Devecioğlu'nun 'Anatomi Dersi' kitabıyla layık görüldüğü ödülü, Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan tarafından kendisine takdim edildi.

Ödüle layık görülen Ayşegül Devecioğlu konuşmasında, ödüle adını veren Sait Faik Abasıyanık'ın kendi kuşağı için çok önemli bir yazar olduğunu belirterek, 'Biz erik ağaçlarıyla konuşmasını bilen, bir odadan içeriye dallarıyla bir ağacın, bulutun girebileceğine inanan, bundan hiç kuşku duymayan bir kuşaktık' dedi.

BALİ: CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA GÜÇLENDİRMEK İSTEDİĞİMİZ BİR GELENEK

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali törende yaptığı konuşmasında, Darüşşafaka ile uzun yıllara dayanan bir yol arkadaşlıkları bulunduğunu vurgulayarak, 'Sait Faik Abasıyanık Hikaye Armağanı kültürel yaşamımızı canlı tutmak, değerli edebiyatçılarımıza, sanatçılarımıza olan minnettarlığımızı sunmak amacıyla sürdürdüğümüz çok güzel bir gelenek. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında ve bankamızın 100'üncü yaşına 1 yıl kala bu geleneği güçlendirerek sürdürmek istiyoruz' dedi.

GÜLEÇ: BU YIL ARMAĞANIMIZA 100 KİTAP BAŞVURDU

Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, 'Bugün ülkemizin iki saygın kuruluşunun yıllardır yürüttüğü Sait Faik Hikaye Armağanı'nı yeni sahipleriyle buluşturmak üzere burada bulunuyoruz. Geriye dönüp baktığımızda Sait Faik Hikaye Armağanları'na layık görülmüş her bir yazarın edebiyatımız için ayrı bir kilometre taşı, ayrı bir değer olduğunu görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl armağanımıza 100 kitap başvurdu. Değerli jürimizin titiz değerlendirmesi neticesinde bu eserlerden Ayşegül Devecioğlu hanımefendinin 'Anatomi Dersi' kitabı aldı. Sayın Ayşegül Devecioğlu'nu gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Daha nice yazarlarımızı Sait Faik Hikaye Armağanı ile buluşturmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum? diye konuştu.

HIZLAN: ÖDÜLÜN TARİHİNE BAKTIĞINIZDA TÜRK EDEBİYATINDA ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

Jüri Başkanı Doğan Hızlan, 'Bu ödülün tarihine baktığınızda Türk edebiyatında önemli bir yeri var. Önemli kişilere ödül vermiştir. Onun için ben de huzurunuzda İş Bankası'na ve Darüşşafaka'ya teşekkür ediyorum. Bize böyle bir eser kazandırdığı için sayın Devecioğlu'na özellikle teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI

Yazarın annesi Makbule Abasıyanık'ın vasiyeti gereği ilk kez 1955 yılında verilen Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti, 2012'den itibaren ise Darüşşafaka Cemiyeti ve Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenleniyor. Edebiyatımızın en prestijli ödülleri arasında yer alan Sait Faik Hikaye Armağanı, jüri heyeti tarafından o yıl içinde yazılmış en başarılı ve üstün hikaye kitabının seçilmesiyle veriliyor.

Her yıl yazarın vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanan armağan, geçen yıl, 'Yok Yolcu' adlı kitabıyla Kamil Erdem'e verilmişti. Bu yıl ödülü belirleyen Seçici Kurul;, Doğan Hızlan başkanlığında, Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Beşir Özmen (Darüşşafaka Cemiyeti Temsilcisi), Metin Celal ve Jale Özata Dirlikyapan'dan oluştu. 2023 yılı Sait Faik Hikaye Armağanı'na layık görülen Ayşegül Devecioğlu, Ağlayan Dağ Susan Nehir romanıyla 2008 Orhan Kemal Roman Armağanı'nı da kazandı.