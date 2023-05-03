Yönetmenliğini Ömer Sarıkaya'nın yaptığı Aylan Bebek filmi Turktime YouTube TV'de yayınlandı. Filmin geliri mülteci mağdur bebeklere bağışlanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da filmde yer aldı.

Yapımcılığını gazeteci Talat Atilla'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömer Sarıkaya'nın oturduğu "Aylan Bebek" filmi, "TURKTIME YouTube TV"de yayınlandı. Gelirinin tamamı mülteci mağdur bebeklere bağışlanacak filmde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da kamera karşısına geçti.

Yönetmenliğini Ömer Sarıkaya'nın yaptığı Aylan Bebek filminde; Wilma Elles, Cesur Yürek filminin oyuncusu Mike Mitchell'in yanı sıra, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gazeteci Talat Atilla, İranlı aktör Ali Sabri Belaid, Yunan aktör Hripsime Sargsan'ın yanında Kadir Süleyman, Aydan Çakır, Dursun Hazerov Gonca Yeşil, Eymen Kaya, Mustafa Ayhan gibi birçok oyuncu rol aldı

Filmin yapımcısı ve oyuncularından Talat Atilla; filmde, Suriye'de iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin dramından yola çıkarak mültecilerin sorunlarına evrensel bir bakış açısı getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Atilla sözlerine şöyle devam etti:

"Elimizdeki dar imkanlarla masum Aylan bebekler bir daha ölmesin diye çektik bu filmi. Filmimizin birçok çarpıcı sahnesi var. Örneğin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çözüm aradıkları diyalogda Soylu, 'Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız' diyerek dünyaya güçlü bir mesaj verirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun, milletvekili rolünde Aylan Bebek'e sahip çıkmayan Avrupa'ya 'Tüm Dünya'nın yüreği mülteci mi oldu?' sorusu ile itiraz etmesinin tarihi diyaloglar olduğunu düşünüyorum."