Ayı yavrusu "Ponçik" Kayseri'deki yeni yuvasına ulaştı Sinop'ta annesinden ayrı düşen, sonrasında kardeşini kaybeden ayı yavrusu "Ponçik", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Sinop'ta annesinden ayrı düşen, sonrasında kardeşini kaybeden ayı yavrusu "Ponçik", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, "Ponçik" ile Van'dan getirilen 5 aylık diğer bir yavru ayının yeni evi oldu. Sağlık kontrolü yapılan yavru ayılara aşı uygulandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatlerinde ziyaretçi kabul ediyor. AA / Murat Asil - Kültür Sanat Kültür Sanat Haberler

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