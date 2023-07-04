Aydın Tekstil Park'ta Sinema Geceleri Başladı

Sinema dünyasının birbirinden değerli eserlerinin gösteriminin yapılacağı Aydın Tekstil Park'taki sinema geceleri, 'İnanılmaz Aile' filmi ile başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gösterimde 10 bine yakın Aydınlı, keyifli dakikalar geçirdi. Bir sonraki gösterim ise 'Görevimiz Tatil' filmi ile devam edecek.

Sinema dünyasının birbirinden değerli eserlerinin gösteriminin yapılacağı Aydın Tekstil Park'taki sinema geceleri "İnanılmaz Aile" filmi ile başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'a kazandırılan Tekstil Park'ta yapılan gösterimde 10 bine yakın Aydınlı, keyifli dakikalar geçirdi.

Tekstil Park'ta bir sonraki gösterim, 5 Temmuz Çarşamba günü başrollerini Demet Akbağ ile Zafer Algöz'ün paylaştığı "Görevimiz Tatil" ile devam edecek. Saat 21.00'deki gösterim ücretsiz izlenebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açık alanda film izlemek isteyen tüm Aydınlıları, Tekstil Park'taki sinema gecelerine davet etti.