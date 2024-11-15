Aydın Kitap Fuarı Açıldı
Aydın Kitap Fuarı, Tekstil Park'ta düzenlenen törenle ziyaretçiye açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fuarın geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Fuar, 24 Kasım'a kadar açık kalacak.
Aydın Kitap Fuarı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.
Tekstil Park içerisinde düzenlenen Aydın Kitap Fuarı'nın açılışının ardından gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fuarı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Katılımın oldukça yoğun olduğunu aktaran Çerçioğlu, fuarın 24 Kasım'a kadar ziyaretçiye açık olacağı bilgisini paylaştı.
Fuarda yayınevlerinin etkinliklerinin yanı sıra söyleşi ve imza günü etkinlikleri yapılacak.
Açılışa ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.