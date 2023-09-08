Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Sefo sahne aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlere teşekkür etti ve Türk bayrağıyla vatandaşları selamladı. Sefo'nun şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti.