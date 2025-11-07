Aydın İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Bisikletle Okula Geliyor

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesindeki tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar, okul yolunda ulaşımı bisikletle sağlıyor.

Yedieylül Mahallesi'nde 130 öğrencinin eğitim gördüğü lise, bisiklete düşkünlükleriyle dikkati çekiyor.

Okulun bulunduğu cadde özellikle çıkış saatinde adeta bisikletlilerle dolup taşıyor. Bisikleti sadece öğrenciler kullanmıyor, lisenin tüm öğretmenleri ve diğer çalışanlar da evlerine tıpkı öğrenciler gibi çift tekerle gidip geliyor.

Lisedeki bu yoğun bisiklet kullanımı, Müdür Yardımcısı Hakan Örs'ün Kovid-19 salgını sonrası öğrenciler için hazırladığı "Bir bisikletle değişir her şey" Projesi'yle başladı. Bu düşüncesi, okul yönetimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden destek gören Örs'ü öğrenciler de yalnız bırakmadı.

Bu süreçte maddi imkanı olan öğrenciler bisiklet aldı, olmayanlar ise sponsorların katkısıyla pedal çevirmeye başladı.

Geçen zaman içinde okuldaki herkesin bisikleti oldu.

Eğitim gören 130 öğrenci, okul yönetimi, öğretmen ve hizmetliler, her gün bisikletle okula gelip gitmeye başladı.

Okula gelirken güvenlik amacıyla renkli yeleklerini ve kasklarını takan öğrenciler, bahçedeki park alanına bisikletlerini bırakıp derse gidiyor. Son ders zili çaldıktan sonra okuldan aynı anda yaklaşık 150 kişi bisikletleriyle yola çıkıyor.

Lisenin bulunduğu bölge caddeye yakın olduğu için bisikletlilerin çıkıştaki trafik güvenliğini okuldaki öğrenciler sağlıyor.

Öğrenci ve öğretmenler, sadece okula gelirken değil Efeler'de planlı tüm etkinliklere bisikletle gidiyor.

Arızalanan bisikletler ise okulun alt katına kurulan küçük atölyede öğrencilerden oluşan ekipçe ücretsiz tamir ediliyor. Sadece okuldakilerin değil lisenin bulunduğu mahalledeki sakinlerin arızalı bisikletleri de burada elden geçiriliyor ve herhangi bir ücret alınmıyor.

Örs, AA muhabirine hayata geçirdiği bisiklet projesinden dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Bisiklet kullanan öğrencilerin okula daha motive geldiklerine dikkati çeken Örs, şunları kaydetti:

"Tamamen bisiklet dostu bir okuluz çünkü aşçımız, hizmetlimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve tüm öğrenciler, bisikletle okuluna gelir. Lisede herkes 4 yıldır aralıksız pedal çeviriyor. Bu ortam aslında bir aile gibi olmamızı sağladı. Öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle tam bir aile kıvamına eriştik. Bu tip faaliyetler, öğrencilerin grup bilincini artırdı. Bisikletli okul olmanın belki de en zor yanı sürekliliği sağlamak çünkü öğrencilerin lastiği patlayacak, parçaları bozulacak ve dolayısıyla bisikletini bırakmış olacak. Biz onu önlemek için okulumuzda tamir atölyesi kurduk. Öğrencilerimiz, tüm bisiklet onarımlarını ücretsiz halledebiliyor."

Coğrafya Öğretmeni İbrahim Gelmiş de bisiklet kullanmayı "tarif edilemez bir duygu" olarak nitelendirdi.

Öğrencilerle zaman zaman bisiklet etkinlikleri düzenlediklerinin altını çizen Gelmiş, "Bisiklet sayesinde hem spor yapma imkanı yakaladık hem de birlikte hareket etmeyi öğrendik. Bu, çok özel bir durum. Bazen 40-50 öğrenciyle bisikletle 20-30 kilometre uzaklıktaki köylere gidiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Emre Doğuş da bisikletle okula gelmekten keyif aldığını belirterek, eğlence ve sporu bir arada yaptıklarını söyledi.

Atölye sorumlusu 12. sınıf öğrencisi Hafız Emir de uygun zamanlarda arkadaşlarının patlamış lastiklerini ve bozulmuş bisikletlerini tamir ettiğini dile getirerek, "Boş zamanımı telefonla oynayarak değerlendireceğime buraya gelip bisikletlerle çalışıyorum. Mahallemizde yakınlarda bisiklet tamir atölyesi olmadığı için dışarıdan gelen tamirleri ücretsiz karşılıyoruz." diye konuştu.