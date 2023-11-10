Aydın Efeler Anadolu Lisesi'nden Atatürk'e Saygı Yürüyüşü

Aydın'ın Efeler ilçesinde vefatının 85. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yürüyen liseli gençlerin, örnek etkinliği vatandaşların takdirini toplarken, yürüyüşte duygu dolu anlar yaşandı.

Aydın Efeler Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü dolayısıyla 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı boyunca Atatürk için yürüyen gençlerin etkinliği, örnek olurken, vatandaşların da takdirini topladı. Gençler, açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle, hüzünlü bir yürüyüş gerçekleştirirken, yürüyüş boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Adnan Menderes Bulvarı'nın ardından Taşköprü mevkiine oradan da Efeler Anadolu Lisesi'ne kadar yürüyen gençleri gören vatandaşlar da hem yürüyüşe katılarak hem de evlerinin balkonlarından destek verdi. - AYDIN