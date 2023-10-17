Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması 39. kez düzenlendi

Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması 39. kez gerçekleştirildi. Yarışmaya 64 ülkeden 570 karikatürist, 1365 eserle katıldı. Dereceye giren sanatçıların ödülleri, Kasım ayında İstanbul'da takdim edilecek.

Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması 39. kez gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya bu yıl 64 ülkeden 570 karikatürist, 1365 eserle katıldı.

Eserleri Marco de Angelis'in başkanlığındaki Ercan Akyol, Angel Boligan Corbo, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Saad Hajo, Piyale Madra, Tan Oral ve Yoshiaki Yokota'dan oluşan uluslararası jüri değerlendirdi.

Polonya'dan Pawel Kuczynski'nin eseri birincilik ödülüne değer görülürken, Kolombiya'dan Elena Ospina ikincilik, Halit Kurtulmuş Aytoslu da üçüncülük ödülüne değer bulundu.

Vakfın "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" konulu özel ödülünün sahibi ise Oğuzhan Çiftçi oldu.

Muhammet Şengöz, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Xiaoqiang Hou ve Polonya'dan Zygmunt Zaradkiewicz de "Başarı Ödülü"ne değer görüldü.

Yarışmanın birincisi 6 bin dolar, ikinci 2 bin 500 dolar, üçüncü ise bin dolarlık ödüle hak kazandı. "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü"nü kazanan sanatçıya 3 bin dolar, "Başarı Ödülü"nü kazanan üç sanatçı ise 500'er dolarlık ödülün sahibi olacak.

Dereceye giren sanatçıların ödülleri, Kasım ayında İstanbul'da takdim edilecek.